También este año pretendo dedicar una de mis columnas mensuales a quienes he dado en llamar “los olvidados del mes”. Y para este enero he escogido a Camilo Botero Guerra, escritor, periodista y hombre de letras que a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX destacó en la prensa de Medellín y de quien tal vez muchos no han oído hablar, pero es gran referente de la intelectualidad paisa de su época.

Camilo Botero Guerra nació en Medellín el 19 de enero de 1853 y murió aquí mismo el 12 de diciembre de 1942 a causa de una caída. Ricardo Olano lo describía así en sus memorias en 1940: “Este Dr. Botero Guerra tiene ahora 88 años y vive en una alegre casa de la carretera a La América con una hija. [...] Don Camilo se conserva fuerte y sano. Su figura no es la de un anciano sino la de un hombre maduro. Su voz no se ha debilitado. Su conversación es amena y grata para mí porque conserva muchos datos

curiosos del Medellín viejo. Desde que conocí a D. Camilo usa un sombrero de copa alta y un vestido negro de saco levita, y los usa todavía cuando sale a la calle. Es el único sombrero de copa alta que se ve en Medellín en los días ordinarios.”

Don Camilo era hijo de Hermenegildo y Ana Josefa y estuvo casado con María Inés Sanín Rojas. Tuvieron 13 hijos y se destacó en el ámbito cultural de Medellín como profesor y escritor. Animó el mundo periodístico del momento con indeclinable fervor. Fue vicerrector de la Universidad de Antioquia, jefe de estadística departamental, secretario de Instrucción Pública, subsecretario del gobierno departamental y de Hacienda Pública.

En vida publicó su obra más conocida titulada Brochazos, de la que dejó inéditos los tomos segundo y tercero. Según el historiador José Solís Moncada en su Almanaque histórico de Antioquia, quedaron inéditas las siguientes novelas: Energía ; Flor del Cauca; Infortunio; Por sobre el lodo; Martirio; Flores del matorral; Angustias y compensaciones; Sombras y Luces. “Estas obras - dice Solís Moncada- para honor de la literatura antioqueña, debería publicarlas el Departamento”.

Supongo que el historiador citado tenía pruebas de la existencia de esta producción literaria de Botero Guerra. Sin embargo no se hace alusión a ella en la excelente tesis de grado de Sara María Ospina titulada Camilo Botero Guerra (1853-1942), Prensa, cultura y sociedad en la Medellín finisecular del siglo XIX, trabajo de investigación para optar al título de Filología Hispánica, que contó con la asesoría de Diana María Barrios y fue publicada por la Universidad de Antioquia en 2019. En la tesis se estudia en forma pormenorizada la publicación de revistas de la época y se da una visión amplia y detallada de la labor educativa y de información cultural del doctor Botero Guerra. No sabía de ella, lo confieso, la encontré inesperadamente y la he disfrutado. Recomiendo leerla y estudiarla, en memoria del olvidado periodista y escritor al que hoy quiero rendir el homenaje de un recuerdo y un merecido reconocimiento.