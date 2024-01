Por Beatriz de Majo - beatrizdemajo@gmail.com

La Nueva ruta de la Seda (BRI) ha sido adoptada por 155 países del planeta. La Ruta de la seda Digital (DSR) solo por 16. Comprender la diferencia entre ambas iniciativas es crucial para valorar la gravitación que China tendrá en el futuro cercano en el mundo y particularmente en el subcontinente latinoamericano. Solo 6 de las 33 naciones latinoamericanas ha abrazado formalmente la DSR .

Si bien la BRI es la iniciativa estrella de Xi Jinping a escala internacional, la verdadera punta de lanza capaz de atornillar una solidaridad estrecha y sólida – o una dependencia indisoluble, podría decirse - entre el país recipiente y Pekín es la DSR. Esta se focaliza en inversiones en infraestructuras de altísima tecnología como comercio electrónico, telecomunicaciones y disciplinas digitales e informáticas. Una corriente de cuestionamiento muy severo se ha suscitado ante esta última, mientras que la Nueva Ruta de la Seda es vista con una dosis de ingenua benevolencia por los gobiernos que aspiran a gozar de sus bondades.

Existe una tercera categoría de países que, por razones no declaradas, afianzan su acercamiento con China y abren sus puertas a los proyectos y capitales chinos en condiciones poco trasparentes y ciertamente no tan formales como las respaldada por las dos iniciativas anteriores. Estos gozan de un nivel de identidad política o una sintonía particular con las autoridades actuales de Pekín. México y Brasil en nuestro entorno gozan de tal condición.

En el caso de Brasil la relación bilateral ha avanzado más rápidamente y cualitativamente que en ningún otro. Es posible a esta fecha palpar como la interacción entre los dos países progresa en proyectos de colosales dimensiones y con una influencia decisiva en el desarrollo económico del país. Varios indicadores son ilustrativos de lo cercano de la relación: los intercambios comerciales bilaterales se han fortalecido año a año a favor del país latinoamericano hasta que en 2023 el monto de sus exportaciones a China fueron superiores a 95.000 millones de dólares (un tercio de todas las ventas externas del país). No solo sus exportaciones son superavitarias a las de China en más de 50.000 millones de dólares -un surplus exportador del doble del año 2022-, sino que además ambos socios encaminan lenta pero indeteniblemente sus intercambios a transacciones fuera de la órbita del dólar.

Otros hechos son igualmente indicativos del tenor de la imbricación de estos dos países: China controla 30% del mercado de vehículos eléctricos del coloso latinoamericano y en el año 2023 alcanzó a comprar más del 40% del petróleo brasilero. Hay que mencionar igualmente los megaproyectos ya en marcha en el terreno eléctrico que le permite a una empresa estatal del gigante asiático explotar los servicios de transmisión eléctrica a Brasilia y Sao Paulo durante 30 años. Y no dejar de lado otras novedosas propuestas de proporciones épicas que permitirían a los chinos producir alimentos destinados en exclusiva a su propio mercado.

Todo ello hace pensar en que bajo la égida de Lula da Silva el país más vasto y económicamente más poderoso al sur del Río Grande se encamina a una situación de dependencia dentro de la cual China gana por el lado de apuntalar su propia economía doméstica a través de la interacción con Brasil, al tiempo que continúa en su avance para garantizar su preeminencia como un líder tecnológico global.