Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Estudié doce años en un colegio de monjas. Nunca me gustó ir a misa. La iglesia era oscura y estaba habitada por figuras que daban miedo. Por alguna razón salías de misa sintiéndote culpable. Nunca supe de qué. Nos obligaban a ir a la iglesia porque allí estaba Dios, aunque a mí, la verdad, siempre me pareció extraño que, habiendo tantos lugares hermosos, Dios eligiera justo ese. Desde que me gradúe me alejé completamente de la religión, por lo tanto, he pisado muy pocas iglesias y, cuando lo he hecho, ha sido por puro sentido de obligación: la gente sigue teniendo la extraña costumbre de casarse y de morirse y resulta que existen rituales para ambas cosas. Sin embargo, por paradójico que parezca, nunca antes me había considerado tan espiritual como ahora. Percibo una fuerza superior en todo lo que me rodea. Me contiene y yo la contengo a ella. Me habla a través del canto de las ranas y del rumor del oleaje. Hace milagros palpables: cae agua del cielo, brotan los caudales y las semillas, las abejas producen miel, los gatos embrujan con su misterio y con su gracia.

Los panteístas dicen que la naturaleza es Dios. Emerson aseguraba que la naturaleza es el reflejo de Dios y que sólo a través de ella podemos conocerlo. No importa lo que yo diga. Igual no hay palabras que expliquen las razones por las cuales admiro hasta las piedras. Entiendo tanto a Dostoievski cuando escribió: «Besa la tierra incansablemente, ámala insaciablemente, ama a todos, a todo, busca el éxtasis y la exaltación. Humedece la tierra con las lágrimas de tu alegría y ama esas lágrimas. No te avergüences de tu exaltación». Por eso elijo adorar desde las partículas de arena hasta la última estrella del cielo. Elijo seguirme asombrando con los fenómenos naturales aunque los dé por seguros debido a la fuerza de la repetición. Elijo creer en el poder del jaguar, el trueno, la luna y la tormenta. Elijo respetar a todos los animales y reconocer la divinidad en ellos. Elijo el amor como motor que pone el mundo en movimiento. Elijo asumir la responsabilidad de buscar mi propio paraíso y, sobre todo, de disfrutarlo.

Ocurre que pasé la Semana Santa en un lugar idílico frente al mar. Una de mis caminatas, casualmente, me llevó a un caserío justo durante una de las actividades religiosas. Vi a una señora dándose golpes en el pecho: «Por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa». Le pregunté por qué hacía eso y me respondió que para asegurarse la entrada al paraíso. Yo la miré a los ojos. El mar era hermoso y se reflejaba en ellos. Seguí mirándola para tratar de entender cómo era posible que ella no disfrutara el paraíso, precisamente, por andar enceguecida buscándolo.

Yo no creo en Dios, pero si lo hiciera, estoy segura de que nada lo haría tan feliz como vernos disfrutando de todas las cosas bellas que puso en este mundo. Debe pensar que somos desagradecidos, que atentamos contra su creación: talamos, contaminamos, matamos y luego nos encerrarnos a pedirle milagros. Le rogamos a Dios la entrada al paraíso cuando no hacemos sino demostrarle que somos incapaces de disfrutar y cuidar el que ya nos dio.