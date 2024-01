Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Me persiguió tanto tiempo durante una de mis caminatas por la playa que no tuve más remedio que ponerle nombre. Parecía un zorrito rojo, pero no era más que un perro colorado con las orejas tiesas y el hocico alargado. Casi sin darme cuenta se fue quedando en la cabaña horas que se convirtieron en días que se convirtieron en semanas. Dormía cada vez más cerca de mi cama y cada mañana me despertaba lamiéndome las plantas de los pies. Nunca supe si tenía dueño, había ciertos gestos de domesticidad que iban en contravía con su personalidad indómita. Te daba cariño sólo si se lo pedías, no sabía dar la panza, era evidente que nunca lo habían acariciado. Patrullaba los caminos en busca de plátanos maduros y la playa en busca de pescados muertos. Ponía su hocico en las guaridas de los cangrejos y, si sentía rastros de presencia crustácea, empezaba a cavar huecos. Ignoro si enterraba los huesos que le dábamos porque tenía la noción de futuro o el recuerdo de un pasado de hambre, en todo caso era un perro extremadamente inteligente. Le hablabas y parecía entender hasta la última palabra que decías mientras te lanzaba miradas plenas de misterio con esos ojos que eran como llamaradas del mismo color de su pelaje.

Canelo terminó conquistándonos a todos al punto de hacernos pensar qué iba a ocurrir con él cuando terminaran las vacaciones y regresáramos a la ciudad. Dejarlo allí era lo más parecido a abandonarlo. Viéndolo correr por la playa, ladrándole a las gaviotas o nadando en el mar y en los caños era el reflejo mismo de la libertad. Le encantaba el agua. Daba gusto ver a un ser que no pertenecía a nadie más que a sí mismo y que lo movían únicamente sus deseos y convicciones. No faltó quien dijera que le haríamos un mal privándolo de su libertad sólo por asegurarle techo y comida. Igual que todos nosotros, pensaba yo. Tuve una infancia libre y salvaje seguida de una domesticación de la cual he intentado, sin éxito, deshacerme durante toda mi vida. Aun así decidí usar mis redes sociales para buscarle una casa. Y la encontré. Tuve buena conexión con el adoptante, me mandó fotos del que sería su nuevo hogar y me puse feliz cuando vi que era una finca. No podía ser más ideal. Hasta tenía piscina.

Lo bañamos, lo desparasitamos, le quitamos las garrapatas y las pulgas. Le compramos un collar, todavía recuerdo la forma cómo me miró cuando se lo medí el día antes de nuestro regreso. Esa tarde nos metimos juntos al mar y le dije que se despidiera, por la noche nos vio haciendo maletas. La mañana siguiente no me despertaron sus lametazos en la planta del pie. Canelo se había marchado. Al final fue él quien nos abandonó.

Aún no aclaro mis sentimientos (escribo esto llorando), lo único que sé es que ya quisiera yo tener la determinación de ese perro, la fiereza para defender su forma de vivir. Donde quiera que estés, Canelo ojos de miel, deseo que no te falten los huecos en la arena, ni los plátanos maduros, ni el agua dulce. Por favor no olvides dónde enterraste los huesos, dónde se esconden los cangrejos y dónde mueren los peces.