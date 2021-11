La semana pasada, un amigo me comentó un caso que me llamó la atención, no porque sea algo extraordinario —de hecho, ocurre con más frecuencia de la deseada—, sino porque lo que hay de fondo debería llevarnos a repensar ciertos modelos que hoy damos por sentado y asumimos como sociedad. Una prima suya de apenas 15 años, matriculada en un colegio en Envigado, había perdido el año. Lo más llamativo del caso no era eso, sino la manera en que los profesores del curso le habían comunicado a la familia que la joven era lo que ellos consideraban un caso perdido. De nada les sirvió a los profesores que les explicaran dificultades de todo tipo que iban desde la pandemia hasta algunos duelos por superar no solo por la joven, sino por su familia; para los profesores estaba claro que no había nada que hacer para que esta joven “salvara” su año escolar.

Escuchándolo me parecieron valiosas algunas de sus reflexiones. ¿Se puede perder un año? En realidad, un joven que no alcanza a cumplir con algunos objetivos asignados en sus cursos, ¿puede perder el año? Sin duda, la vida es otra cosa y a mi parecer lo más valioso que deja el paso por el colegio no es la educación medida con cifras, es decir, las tareas puntuales, sino la educación y formación en valores, competencias y aprender a pensar lo que nos permiten relacionarnos en el futuro. Lo más valioso para mí en el colegio, más allá de aprender a factorizar o leer ciertas obras de literatura universal obligado; lo más valioso fueron la inspiración de algunos maestros que nos dejaron lecciones para la vida, los amigos cultivados con quienes aprendemos de los errores, las conversaciones, tal vez utópicas, pensando en cómo cambiar el mundo desde la felicidad y la pasión que a cada uno lo mueve.

No se trata de que seamos laxos y le “regalemos” el año a nadie, pero sí de que nos centremos en entender que cada joven que va al colegio tiene unas fortalezas y unas debilidades y que la tarea de nuestros docentes y padres es potenciar las primeras y aminorar las segundas. Hay que romper el paradigma de que todos aprendemos a la misma velocidad, de que todas las materias nos interesan y de que lo mas fácil es meter a jóvenes en un salón de clase buscando homologarlos y tratarlos de iguales a pesar de sus diferencias, gustos, aspiraciones. Se necesitan, definitivamente, más colegios que asuman el reto de potenciar los talentos desde las destrezas que cada joven va mostrando. Conozco el caso de otro gran amigo: su hijo deportista élite perdió educación física por no seguir exactamente lo que el profesor le dictaba, a pesar de que el profesor sabía que ese joven entrenaba alrededor de cuatro a cinco horas diarias en doble jornada y que era un talento que debía tener consideraciones diferentes.

La educación es la base para el fortalecimiento de cualquier sociedad, somos lo que somos gracias a ella. Debemos encontrar modelos nuevos, basados en el reconocimiento de logros y de cualidades. Una educación que nos ayude a entrar en el mundo de la mejor forma y no que nos castre desde que somos niños. Hacerlo es todo un reto, nadie pierde un año; de hecho, los años son regalos que la vida nos da y, como tales, siempre son aprendizaje y ganancia