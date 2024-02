Por Daniel Carvalho Mejía - @davalho

Después de haber padecido largas semanas de sol inclemente e incendios devastadores, me encontré de repente celebrando un aguacero y me conmoví. Entré la ropa, saqué las matas y me senté a apreciar el agua caer sobre el parque; suspiré con alivio, disfruté el petricor y me alegré por las plantas y los animales silvestres. En las redes sociales la reacción era similar: desde varias ciudades colombianas la gente festejaba la lluvia con mensajes grandilocuentes. Después me preocupé: ¿desde cuándo celebramos un aguacero en Colombia? ¿En qué momento llegamos a eso?

Colombia es uno de los países más lluviosos del planeta; el cielo nos brinda el regalo del agua pura y, gracias a ella, tenemos ríos caudalosos y una biodiversidad única. Quizás por eso no recordamos que hay países donde las personas tienen que caminar un par de horas para llenar un balde de agua; ciudades donde hace décadas no cae una llovizna. En cambio, a nosotros el cielo nos regala agua en abundancia.

Quizás por eso no la valoramos, no la respetamos, no hemos aprendido a conocerla y a tratarla como lo que es: nuestra principal riqueza. En el colegio aprendemos de memoria los ríos europeos, pero no nos enseñan las quebradas de nuestra ciudad. En Medellín hay una quebrada cada 300 metros, pero no nos relacionamos con ella, no sabemos su nombre y le decimos “canalización”, le quitamos su condición natural llamándola por el nombre de la infraestructura de concreto que la contiene. Así tratamos nuestras aguas urbanas.

La Santa Elena fue nuestra quebrada fundacional, fuente de agua y sitio de encuentro y recreación. Pero con el crecimiento de la ciudad la convertimos en un depósito de aguas residuales y, más tarde, preferimos cubrirla para hacer una avenida. Esa fue nuestra noción de progreso durante el siglo pasado. ¿Será que hemos aprendido la lección?

En Medellín y el Valle de Aburrá la protección del agua debe pasar por el uso racional del agua potable, por supuesto, pero también por el cuidado constante de las quebradas, el aprovechamiento inteligente del agua lluvia, un relacionamiento más estrecho y saludable con nuestro río y, en general, por la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos más árboles y corredores verdes, quebradas con más apropiación y menos canalización, suelos con más hierba y menos cemento.

Es de admirar y compartir el esfuerzo de Urbam-EAFIT para demostrar cómo es posible llevar a la práctica estas teorías sobre la adaptación al cambio climático: en días recientes EL COLOMBIANO reseñó un proyecto en el que un parqueadero se convierte progresivamente en un jardín; también hemos visto cómo están cambiando la relación de la Universidad con la quebrada La Volcana. Creo que son este tipo de acciones, y no los grandes monólogos internacionales, las que nos pondrán en el camino de la sostenibilidad. Ojalá que los nuevos alcaldes entiendan esto a tiempo o de lo contrario en un año estaremos padeciendo inundaciones y rogando al cielo que pare de llover. ¿Será que aprenderemos la lección?