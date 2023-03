En este clima de podredumbre política, no hay oposición seria en Colombia, cuando más se necesita. El jefe del Centro Democrático se preocupa de que alguien use epítetos contra Gustavo Petro, como los que él mismo usaba hace no mucho. El partido Conservador es una cueva de meretrices de la política, ávidas de dinero y puestos. El partido Liberal, rehén de las marrullas de César Gaviria. Cambio Radical, monedita de cambio del imprevisible Vargas Lleras. ¿A quién acudir? Pues al espíritu opositor que tenía el mismo Gustavo Petro hasta el 6 de agosto de 2022.

¿Qué diría Petro de un gobierno donde ocurriera lo que se está viendo ahora? Diría algo así: “Estamos en manos de unas mafias de la política, en la que la falta absoluta de ética en el ejercicio público hace que los altos cargos del Estado sean cubiertos por fichas de los caciques electorales; en donde las medidas de gobierno se toman sin bases técnicas, buscando beneficios particulares; un régimen donde familiares directos del gobernante se enriquecen ilícitamente con las mismas prácticas que las castas políticas han impuesto para anclar nuestro país en la Colonia sin que podamos vislumbrar la llegada real del verdadero cambio”.

Y agregaría el opositor Petro, sobre el Gobierno Petro: “Tenemos claras evidencias de los intentos de las mafias de hacer aportes a la campaña electoral triunfadora en 2022. Esos aportes exterminan cualquier legitimidad de este régimen, por lo cual llamo a la movilización popular en las calles para hacer manifiesto nuestro desconocimiento a su ejercicio del mando y a la desobediencia civil”.

Obviamente, nada de esto ocurrirá. En Colombia no hay escándalo que dure más de cuatro días, para alegría y beneficio de Nicolás Petro, quien puede seguir tranquilo con sus actividades de “reparto social de la riqueza”.