Comentarios sobre transporte público en El Poblado

Por Julieta Giraldo

Encuentro muchas falencias con el transporte público en la zona donde resido. Por el pico y placa y con ánimo aportar al medio ambiente lo estoy utilizando más, pero la verdad, “no provoca”. Ojalá el servicio de las rutas que cubren El Poblado y Envigado mejore.

Salir a coger transporte público en las lomas de El Poblado no es tan fácil, ni mucho menos cómodo. Para quienes vivimos en la loma de los Yarumos por donde solo contamos con la Gascuña, es una proeza. El servicio es muy deficiente, no solo por la frecuencia, pues se demoran, si no por algunos conductores, hay uno que siempre está hablando por celular, y cuando puede transitar sin taco, se va despacio, a su ritmo. El martes pasado paró en la esquina de Santa Fe, no entendíamos qué hacíamos ahí parados, con afán de llegar a nuestro trabajo (eran casi las 7:00 a. m.), y era para esperar que le llevaran dos palitos de queso, que se fue comiendo tranquilamente mientras conducía y hablaba por celular simultáneamente, a paso lento... pero además se quejaba de su trabajo, de la silla, que estaba muy incómoda, etc. ¡Debería realizar su labor con más diligencia y prestar un mejor servicio!