Por Alba Luz Jaramillo Gutiérrez - opinion@elcolombiano.com.co

El Congreso de España, por iniciativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez, expidió la ley 4/2023, del 28 de febrero, “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

Contiene múltiples normas dirigidas a las autoridades de todos los niveles del poder público. El Gobierno de Sánchez la promociona como “ejemplo para el mundo”. Pero está presentándoles problemas a las autoridades. La ley dice que todo mayor de 16 años puede acudir al Registro Civil a pedir la corrección de su registro original, y pedir que en el documento se le ponga el sexo que el solicitante diga. No se le puede exigir ningún otro requisito, como el de mostrar “cambios físicos”.

Un militar llamado Francisco Javier dice que él se considera mujer. Y exige que, como tal, le sea permitido el uso de las instalaciones de las mujeres militares: baños, vestier, gimnasio, etc. En Google sale la dama Francisco Javier, pueden buscarla. Ya hay presos que han exigido el cambio registral de sexo y su traslado a cárceles de mujeres. Las autoridades no saben qué hacer, porque de negarse, les aplican las normas que penalizan la discriminación por razones de género o de “LGTIBfobia”. El artículo 66 de la ley invierte la carga de la prueba: quien denuncia que fue discriminado no debe probar ese acto, sino que es el denunciado: “corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada”. Un youtuber, Inocente Duke, quien ya tiene su registro civil como mujer, fue sacado a los gritos de una sauna de mujeres que se sintieron violentadas cuando ingresó en los baños femeninos. “Ella”, según la ley, puede denunciarlas por discriminación.

¿Cuánto tiempo tardaremos para que nuestro Gobierno progresista tome esa ley y la copie para promulgarla?