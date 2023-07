Por Juan David Correa Toro - opinion@elcolombiano.com.co

Desde hace varios años me dedico a solucionar el problema de la pérdida y desperdicio de alimentos y con ello solventar el hambre (como CTO de EatCloud). Lo anterior me ha permitido ver a Juan Carlos Buitrago, Director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), contener reiteradamente, intentos de incorporar en leyes y reglamentaciones, la prohibición de donaciones de alimentos “ultraprocesados”. Hoy cursa en el congreso la reforma a la “Ley Antidesperdicio” (LEY 1990 DE 2019) y el episodio se repite.

Es claro para mí, que estas escaramuzas normativas confunden la naturaleza de dos contextos del problema. Cuando analizábamos la seguridad alimentaria y nutricional como problema público - en el marco de Liderario, programa de Proantioquia - nos dimos cuenta que las herramientas aplicables a su solución, difieren de las que se deben aplicar y se aplican con éxito (gracias a por ejemplo los Bancos de Alimentos) en contextos de emergencia, como es el caso del hambre, un subproblema de la inseguridad alimentaria.

Resalto la crudeza y la tragedia que afronta el país en este sentido, con cifras entregadas por ABACO a los congresistas, buscando parar de nuevo el contrasentido de prohibir la donación de cierto tipo de alimentos: desde la pandemia, en Colombia se han registrado 910 muertes de menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas. En 2022 se registraron 308 decesos y, en lo corrido del 2023, van 158 (cada semana se mueren en promedio 5.6 menores por hambre). 17.8 millones de compatriotas afrontan esta emergencia alimentaria aplicando estrategias como la disminución de porciones o su frecuencia, y muchas veces pidiendo prestado. 14.9 millones no acceden a alimentos suficientes.

Cuando vemos a una persona ahogándose, en situación de emergencia, no pretendemos aleccionarla para indicarle cómo nadar, simplemente le tiramos un salvavidas. Sería impensable prohibirle a un bombero utilizar un hacha para entrar por la fuerza y salvar a alguien que se le acaba el oxígeno. Es totalmente obvio que si no hay incendio de por medio, el bombero no puede derribar la puerta para entrar a la misma habitación.

Si les quitamos herramientas a los “bomberos” de la crisis alimentaria (los Bancos de Alimentos y cientos de fundaciones de carácter humanitario) con la falsa creencia de que con esto contribuimos a la sana alimentación de los colombianos, nos equivocamos de manera profunda. En vez de “prohibirles utilizar hachas”, deberíamos darles almádanas, arietes, y demás herramientas contundentes, que permitirán entrar velozmente en los lamentables recodos en donde se nos mueren los niños, y las comunidades pierden sus sueños.

Sepultemos de una vez por todas este tipo de contrasentidos, e invitemos a quienes los proponen, a ubicar sus esfuerzos de lucha por una dieta saludable, en contextos diferentes a los de emergencia, trabajando por cambios culturales, del mercado y de hábitos, cosa que no se logra minando la labor de nuestros amados Bancos de Alimentos.