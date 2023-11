Por Daniel Duque V. - opinion@elcolombiano.com.co

A partir de hoy, cada miércoles tendremos la oportunidad de encontrarnos en esta columna, y no puedo estar más emocionado por este nuevo capítulo. Es un privilegio cultivar lectores y compartir mis reflexiones sobre esta ciudad y esta región que amo profundamente.

Mis últimos cuatro años como concejal de Medellín han sido un viaje apasionante. He tenido el honor de servir a esta ciudad, de conocerla en profundidad y de conectarme con las personas excepcionales que la habitan. He recorrido sus comunas y corregimientos, descubriendo los detalles que me hacen decir que Medellín tiene con qué hacer frente a sus retos.

En mi tiempo en el Concejo, he tenido la oportunidad de dar visibilidad a cuestiones que estaban en segundo plano: he abogado por la necesidad de una renta básica que respalde a las familias en pobreza extrema y he insistido en la importancia de adaptarnos a la crisis climática y ecológica que enfrentamos. Asimismo, he trabajado por la paz y la reconciliación en nuestra ciudad y he subrayado la relevancia de construir vivienda social de manera masiva. Estos temas han sido parte fundamental de mi agenda, y seguirán siéndolo en esta columna.

Ahora, Medellín se enfrenta a un reto monumental. Federico Gutiérrez administrará un presupuesto cercano a los 35 billones de pesos, con 8.4 billones destinados para el próximo año. Existe la posibilidad de obtener aún más recursos a través de gestiones con el Gobierno Nacional, la bancada antioqueña en el Congreso, el empresariado y la cooperación internacional. Sin embargo, la ciudad que hereda es una Medellín empobrecida, desmoralizada y con un déficit de infraestructura social sin precedentes. La confianza en la institucionalidad está deteriorada, y debemos abordar este ambiente político hostil.

El nuevo gobierno se enfrenta a una responsabilidad inmensa. La ciudad necesita ser reconstruida y cuidada con esmero tras años de corrupción. Es un desafío que no puede permitirse fallas, dado el estado actual de Medellín. Además, la ciudadanía también tiene una responsabilidad fundamental: ejercer un control social activo para evitar que la tragedia de la corrupción vuelva a repetirse.

Al nuevo alcalde, todos los éxitos. Si a él le va bien, a toda la ciudad le va bien. De mi parte, contará con un ciudadano que hará control social con rigor y responsabilidad, pues su primera alcaldía dejó mucho que desear y fue precisamente la causante de que un proyecto como el de Quintero gobernara 4 años. La ciudadanía masivamente ha decidido respaldarlo electoralmente, no hacer una Administración excelente, sería imperdonable.

Hasta la próxima semana. ¡Espero que disfruten esta columna!