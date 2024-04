Por Daniel Duque Velásquez - @danielduquev

El sistema de salud que conocíamos los colombianos cambió radicalmente la semana pasada con la intervención a las dos EPS más grandes del país (Nueva EPS y Sanitas) por parte de la Superintendencia, y la solicitud de liquidación de otra de ellas (Compensar). Al presidente Petro se le hundió su proyecto de reforma a la salud en el Congreso y decidió entonces implementar su modelo de facto, sin consensos, dejando en un profundo mar de incertidumbre a un país entero que, con desconfianza, ve como el logro social más importante que habíamos alcanzado en los últimos años, se va a la basura.

Colombia, con un aseguramiento del 99,6% de su población, tiene uno de los menores gastos de bolsillo en salud del mundo —alrededor del 15%-, su plan básico cubre tratamientos que casi ningún país incluye, varios de ellos llevarían a la quiebra a cualquier familia, pero gracias al modelo actual eso no pasa. Sin embargo, el modelo, a pesar de sus logros, tiene grandes retos: lograr mayores avances en prevenir las enfermedades, mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, garantizar una mejor atención especialmente en las zonas rurales, y garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo. Frente a todos estos temas es pertinente que se discuta una nueva reforma a la salud. Muchos de los que votamos por Petro en la segunda vuelta —y aprovecho aquí para decir que asumo la responsabilidad política que me corresponda—, lo hacíamos con un anhelo genuino de que este país cambiara. Pero ese cambio no lo pretendíamos a costa de destruir todo, sino de construir sobre lo construido.

Son muchas las culpas que podrían echarse en medio de esta situación tan calamitosa que afrontamos hoy, pero en lo que hay que pensar es en cómo enderezar las cosas. Lo primero es que, como lo reconoció el ministro de Salud la semana pasada en la Corte, el sistema ha venido aguantando una gran presión financiera, que se explica en fenómenos complejos como el envejecimiento de la población y el perfil epidemiológico del país. Para ello es claro que se requiere una actualización de la UPC, lo cual implica que el gobierno se meta la mano al dril y garantice los recursos en el corto plazo. Se ha ido logrando un gran consenso alrededor de la necesidad de un giro directo que corte la intermediación de pagos mediante las EPS, y para ello el gobierno debe explicar cómo piensa asumir esa tarea desde el punto de vista administrativo y cómo garantizará unas reglas claras y transparentes para esos giros, pero eso se discutirá cuando se radique la nueva propuesta.

En segundo lugar, se requiere de mucha legitimidad para construir una reforma que garantice el consenso: invitar a las organizaciones de la sociedad civil que incluyen pacientes y familiares, convocar al gremio de la salud para escuchar sus aportes y preocupaciones, escuchar a la academia, etc. De las crisis nacen oportunidades y esta puede ser la ocasión para construir el tan anhelado acuerdo nacional. Se requiere, en resumen, altura del gobierno y de la oposición, pero se necesita, especialmente, mucha ciudadanía.