Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Hace poco fue el concierto del mexicano Luis Miguel en Bogotá. Para este servidor, el mejor cantante vivo de habla hispana. Con su voz de terciopelo está en mi top junto a Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Todos ellos de una generación privilegiada. Su espectáculo era la interpretación perfecta, sus voces, su magia en el escenario y un estilo único.

Cantantes como Sandro, el sex simbol de Latinoamérica, con su voz de cañón y forma de bailar como si tuviera un vibrador en el cuerpo, enloquecía a mujeres y emocionaba a los hombres. Celia Cruz, quizás la voz femenina más representativa del mundo latino en el siglo pasado, combinaba su sabor cubano, su afinación, con un carisma incomparable, pelucas distintas en cada concierto y una palabra que se convirtió en sello: ¡Azúcar!

Así como ellos, podría hacer una lista larguísima de cantantes, hombres y mujeres, de gran talento vocal que además de ser masivos, eran intérpretes de letras inspiradoras, poesías cantadas que rebosaban el alma de recuerdos, amores y nostalgias, canciones que un alma sensible nunca olvida.

Su majestad Luis Miguel, el Sol de México, le da esperanza a la música. Lanzó una gira y logró agotar boletería en todos los países. Su principal show es el talento vocal, acompañado de unas canciones preciosas, y unos arreglos que ni para qué te cuento. Es decir, ¡buena música! Sí, hay esperanza.

No quiere decir que en esta generación no tengamos artistas buenos, tenemos muchos. Desafortunadamente no son tan masivos como lo fueron Celia, Rocío o “Juanga” en su época. Pero para ellos va esta columna. Así se siga poniendo el racero del talento por lo bajo como en el caso de Bad Bunny, Anuel y otros tantos, hay esperanza. Bad Bunny es un artista, no un cantante, o mejor, no es un buen cantante.

Como melómano me inquietan los estereotipos de artistas masivos actuales. Teniendo todos los recursos económicos para pagar por buenas letras y arreglos superlativos, tienen los mismos giros armónicos y las mismas rimas fáciles. ¿No habrá un José Alfredo Jiménez o un Manuel Alejandro por ahí? ¿Será que su meta es solo ser famosos o ser la tendencia en Spotify?

Ole, metan por lo menos un violín, escriban unas metáforas distintas. ¿Se puede? Claro. Escuchen la canción, Lo grande que es perdonar, de Gilberto Santa Rosa y Vico C., claro ejemplo de que sí se puede. Al parecer muchos llamados cantantes modernos disimulan la ausencia vocal y las pírricas letras con efectos especiales, luces y artilugios de puesta en escena.

El gusto no se discute, la calidad sí, y el oído se educa. Espero que la vida, la historia y nosotros, recompensemos a los buenos cantantes, a los músicos de calidad que se arriesgan a crear sonidos que trasciendan las redes, la tendencia mediática, los años y la memoria, así como lo ha hecho Luis Miguel con la interpretación de esas canciones hermosas que en su voz se convierten en un bálsamo para los sentidos..