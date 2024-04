Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Dicen que uno con los años se vuelve alérgico al ruido y que es propio de la edad. No lo creo. Puede que se asocie con el estereotipo de anciano, pues para muchos el silencio es muerte o soledad. Hay quienes necesitan escuchar algo para sentirse acompañados, encienden el televisor o la radio así no lo escuchen, solo se duermen si oyen el murmullo del televisor. Tal vez no quieren ruido, quieren compañía.

En mi caso, aunque vivo en un mundo laboral ruidoso y creé un personaje estridente, me gusta habitar el silencio. Cuando estoy largo rato con gente, busco espacios de silencio. Eso me permite ordenar mis ideas, afortunadamente no son muchas, y me produce tranquilidad, un sosiego que con el tiempo se transformó en placer. Sí, me da placer el silencio. Ojo, no es dicotómico, no me tortura escuchar. Lo que me exaspera es la calidad del sonido, por ejemplo: la mala música. El silencio, en cambio, permite crear, soñar, descansar la mente, dejar que fluya hacia parajes infinitos o pendejadas. Como la mente está diseñada para crear imágenes, el ruido no deja verlas, con el silencio las escucho.

Incluso en una relación disfruto compartir el silencio. En el amor o en la amistad, así como conversar, quedarse en silencio en compañía es otra forma de fortalecer vínculos. Que mágico es compartir los silencios sin sentirnos incómodos.

Buscar el silencio en un mundo que idolatra el escándalo no es fácil. Como no tenía para donde ir, de niño, y de grande, me metía al baño. Creo que mis mejores ideas han nacido ahí. Ha sido fatal el hábito de ver el celular en el baño, me ha quitado un espacio que era mío y lo puso a disposición del algoritmo. Error. Así mismo, tampoco se puede ir al mar en busca de silencio, la gente cree que si escucha música durísimo se broncea mejor. El campo tampoco se ha quedado atrás, vemos un espacio bonito de silencio y le metemos un Glamping, motos o ruido “espiritual”.

Por años, filósofos, artistas y mimos, han sacado provecho del silencio. Lo mío es una necesidad. No busco quedarme sordo, faltaba más, el oído es mi sentido del placer y la contemplación, por eso quiero al silencio. De eso se trata esta columna. Un grito que llama al silencio: ¡Silenciooo, silenciooo! ¿dónde estás? No te encuentro entre tanta modernidad, con motores, algoritmos y ripio musical. Te perdiste en el televisor, en las payolas de la radio. Silencio, ¿dime dónde estás?, ¿estás resguardado en los árboles, en la montaña o en la caricia de mamá? ¡Silenciooo! Dime dónde estás, donde antes respirabas ya no vas: bibliotecas, los baños o en la mar. Te volviste mudo, silencio, no te he vuelto a escuchar. Te necesito para crear, recordar, olvidar, soñar, o simplemente, para saber que ahí estás. Si alguien lo encuentra en medio de este caos, por favor díganle que lo estoy buscando o me susurran y voy allá.