Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

¿Viste el ranking de los libros más vendidos el año pasado en Colombia? Emociona que la lectura sea noticia, pero sorprenden, en todo caso, ciertos comentarios críticos y burleteros al listado. “Dice mucho de un país que los libros más leídos sean de superación personal”, me dijo alguien. “No sé si reír o llorar”, vi por ahí. ¿Tendremos derecho a juzgar las lecturas ajenas? Hablemos de la libertad del lector y sobre cómo elegir qué leer. Conversemos de dietas literarias y de aventuras lectoras.

Es mejor leer un libro malo que no leer nada en absoluto. Del escritor Juan Diego Mejía aprendí que, en promoción de lectura, importa más el hábito que la calidad, por lo menos al comienzo. La mayoría empezamos a leer cómics, novelas rosas, literatura de aventuras y revistas de farándula. ¿Cuál es el camino correcto? Si se trata de cogerle el gusto al ejercicio lector, la iniciación es lo menos importante. El caso es que haya placer, la lectura que no es placentera está condenada a pasar por nuestra vida sin dejar ninguna huella.

Con los libros, como con la gente, hay que seguir la intuición y dedicar tiempo a los que nos enseñan, divierten y acogen. A todo lector, en cada momento de la vida, le llegan los libros adecuados que responden sus más insistentes preguntas o atienden sus dolores más agudos. Quizás en la lista colombiana haya espiritualidad, política, superación personal y salud porque esos son los asuntos que hoy más nos movilizan, reflejo de nuestras necesidades más agudas.

Luego de construir el hábito podríamos cualificar lo que leemos. Pero, incluso en este caso, no habría que seguir gurúes, cánones o reglas. Cada uno que elija su dieta, cada uno que escoja sus libros, el caso es que le funcione. Así como buscamos a médicos y biólogos para aprender de nutrición, podemos preguntar a libreros, leer críticas y hacer tertulias librescas. Pero, sobre todo, experimentemos; toda evolución es, por definición, un viaje individual. Solo explorando descubriremos qué nos gusta y qué nos sirve.

Por eso, si alguien pretende promover la lectura en sus alumnos, hijos o colegas, debe evitar la prescripción, la burla y la prohibición. Los libros que nos cambiarán la vida no serán, es casi seguro, los textos obligatorios del colegio. Mi papá, quien fuera mi mentor en estas lides, jamás me criticó por devorar textos tan absurdamente divertidos como las novelitas de Corín Tellado y las tiras cómicas de Condorito, que, hay que decirlo, no son precisamente joyas de la literatura universal. Era malicioso y dejaba por ahí, sin aspavientos, a De Greiff, a Manuel Mejía, a Nietzsche o a Camus... olorosas trampas para este ratoncito hambriento.

Hagamos la tertulia sobre nuestras dietas lectoras. Vayamos armados con la curiosidad en una mano y la humildad en la otra. Llevemos cada uno una novela, unos versos, otro de no ficción y aquel placer culposo que tememos confesar. Defendamos el quinto y, para mi gusto, el más necesario de los famosos derechos del lector, de Daniel Pennac: “El derecho a leer cualquier cosa”. Mejoremos nuestra dieta inspirándonos mutuamente pero no olvidemos que, aunque los gustos del otro nos pueden servir como referente, nada hay más emocionante que encontrar nuestro propio camino lector, con sus tropiezos y sus tormentas, sus necesarias desventuras y sus escasas pero deliciosas epifanías.