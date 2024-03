Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Por la historia detrás de su publicación póstuma, no estaba especialmente entusiasmado por leer En agosto nos vemos, el libro inédito de García Márquez.

Claro, no todo lo publicado tras la muerte de un autor está cortado con la misma tijera. A cien años de su muerte, el mundo agradece que, contra los deseos de Franz Kafka, Max Brod, su amigo, decidiera no obedecer su instrucción de incinerar la mayor parte de su obra y permitiera la publicación de El proceso y El castillo, entre otros. Lo mismo ocurre con La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, cuyo manuscrito, encontrado por su madre, se publicó once años después de su suicidio y fue merecedor de un Premio Pulitzer póstumo; o con 2666 de Roberto Bolaño, escrita en un período en que el escritor chileno era consciente de su inminente muerte.

Pero es diferente el fenómeno editorial de aprovecharse del silencio administrativo positivo de los difuntos para esculcar en los archivos de un autor famoso y publicar obras que, según sus propios estándares, no estaban listas para ser publicadas. Le pasó a Hemingway y a Nabokov, y ahora le ocurre a García Márquez, un autor que reescribió completamente el borrador de El coronel no tiene quien le escriba once veces hasta sentirse satisfecho con el resultado. Este libro, redactado durante la pérdida de memoria del Nobel colombiano, no cumplió con esos meticulosos estándares. ¿Puede considerarse, entonces, verdaderamente una obra auténtica de él?

Estas reflexiones sobre la naturaleza de la autoría se desvanecieron cuando, el 6 de marzo, justo el día que salió el libro, lo vi exhibido mientras caminaba hacia una sala de espera en El Dorado. Fue imposible resistirme. Para el domingo, ya estaba leído.

Las 109 páginas, en letra grande y con márgenes amplios, se leen “en una sentada”, lo cual, en sí mismo, no es ningún mérito. Desde el prólogo, escrito por los propios hijos del autor, se califica la publicación del libro como “un acto de traición”, impresión que se ve reforzada por las diez páginas dedicadas a la “nota del editor” que intentan justificar sus actos, pero poco contribuyen a su defensa.

Aun así, con traición y todo, disfruté la novela. Se siente indudablemente como un libro de él: una década después de su fallecimiento, por una noche, tuve el privilegio de sumergirme en una obra inédita y recién publicada de García Márquez, un lujo que no estuvo a mi alcance durante su vida.

No obstante, como me sucedió con sus últimas novelas publicadas en vida, tales como Memoria de mis putas tristes o Del amor y otros demonios, este libro me pareció estar un escalón, quizás más, por debajo de sus mejores obras. Así, mi reseña de En agosto nos vemos se puede resumir en que su lectura solo se justifica si ya se está familiarizado con la mayor parte de la obra de García Márquez. De lo contrario, abordarlo es un grave error: dada la riqueza y diversidad de su bibliografía, sería lamentable que esta nueva publicación condujera a nuevos lectores a confundir este libro como algo representativo de su legado.

Hay muchos otros libros que le preceden en la fila: obviamente Cien años de soledad, pero también El coronel no tiene quien le escriba, El general en su laberinto, Vivir para contarla, La hojarasca, Doce cuentos peregrinos, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada o Noticia de un secuestro.

Si alguien va a dedicar tiempo a leer este libro, que sea porque ya ha agotado todo lo demás.