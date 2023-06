Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

La necesidad de cambiar de aires, salir de la rutina de las grandes ciudades y entrar en contacto con la naturaleza es prácticamente universal. Para unos está en un pedazo de tierra donde poder sembrar flores y árboles, para otros en la finca, la casa del pueblo que algunos heredaron o el apartamento junto al mar. Pero aunque relajante, tener más siempre trae sus preocupaciones.

Los europeos por ejemplo viven nerviosos por el movimiento social okupa que no hace más que crecer y que ha convertido el tener una segunda vivienda en un dolor de cabeza. Miles de desaprensivos aprovechan el momento en el que los dueños regresan a la ciudad para invadir las casas e instalarse allí. Sacarlos puede tomar años y cuando se consigue lo que queda dentro es un escenario de caos y destrucción.

Pero lo que viene ocurriendo en Córcega, una isla francesa idílica ubicada en pleno Mediterráneo y conocida como La isla de la Belleza, supera ya los límites de la cordura. Envalentonados por un fiero deseo independentista, algunos jóvenes corsos se dedican a atacar viviendas de propiedad de los llamados “continentales”. Llevan décadas practicando eso que se conoce como atentados de “baja densidad”, pero el problema se ha intensificado en el último año. Ha habido unos setenta casos, convirtiendo la situación en algo tan rutinario que ya ni siquiera provoca grandes titulares.

Los grupos clandestinos autores de los atentados se hacen eco de un sentimiento nacionalista y un malestar hacia París, y en aras de una independencia que no llega ponen bombas e incendian viviendas cuando los propietarios están ausentes. Lo único que queda tras los salvajes actos son grafitis que dicen “Fuera franceses” o “Fuera especuladores”. Su intención no es matar, sino causar daños materiales y asustar a los forasteros para que se vayan, pero nada justifica su actuación.

Imaginen invertir los ahorros de una vida en un lugar para descansar y encontrarse con este panorama de violencia. Lamentablemente no es el único sitio del mundo donde hay conflicto, pero sí uno donde el nivel de gravedad se acentúa. Si en muchos sitios hay resentimiento porque la especulación inmobiliaria está desplazando a los locales y obligándolos a vivir en zonas más alejadas, en la bella Córcega argumentan que el 30% de las viviendas de la isla pertenece a segundas residencias, con dueños que no viven allí. ¿Pero de verdad no encuentran otra solución?

Es lo que tiene el alimentar el resentimiento, en este caso histórico. Una nueva generación de jóvenes extremistas considera que sus derechos sólo se pueden alcanzar mediante la violencia. Tomo lo que quiero aunque no sea mío, elimino lo que no me gusta o me estorba, irrespeto lo que a otro le ha costado esfuerzo y sacrificio en aras de mi sueño. Y así vamos, a codazo limpio aquí o allá. Volvemos una y otra vez a los principios tribales más rudimentarios, como si en el fondo nunca hubiéramos dejado de ser parte de pueblos bárbaros.