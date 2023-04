Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Cada vez con más frecuencia me preguntan por qué no escribo de amor. Respondo cualquier cosa por salir del apuro pero siempre me quedo pensando en la pregunta. ¿No escribo de amor? ¿Por qué la gente percibe eso si el amor es la única fuerza superior en la que creo? La respuesta la encontré sin buscarla, supongo que eso es lo que pasa con las respuestas importantes: llegan cuando tienen que llegar y no cuando uno las busca desesperadamente.

En la columna anterior escribí: «Creo en el amor como motor que pone el mundo en movimiento» y una lectora me dijo que le parecía raro que una persona como yo declarara de forma tan abierta que, sin un hombre al lado, mi mundo se quedaba estático y vacío. Ciertamente la lectora no entendió mi mensaje, pero yo sí entendí el suyo: para ella, así como para la mayoría de las personas, la palabra amor alude, en exclusiva, al amor romántico. Es fácil caer en la trampa porque en las películas, en las telenovelas, en las redes sociales y en los círculos de familia y amigos, ese el empaque en el que nos lo venden. Le atribuimos una importancia excesiva al hecho de tener o no una pareja, lo cual es paradójico porque el amor romántico es una construcción social ¿Acaso no se puede amar otras cosas y sentirse lleno con ellas?

Recuerdo que cuando era niña oía con frecuencia hablar de la necesidad de encontrar la media naranja, como si uno viniera al mundo incompleto y tuviera que llevar a cabo la tarea de completarse con otro. Recuerdo, incluso, que era sospechoso llegar a cierta edad y no estar emparejada. Parecía que tenías algo malo y que por eso nadie te volteaba a mirar. La palabra solterona sigue siendo un insulto, lo cual me lleva a pensar que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, hay gente que sigue pensando así, gente como mi lectora, supongo.

A ella y a todos los que me han preguntado por qué no escribo de amor, quiero decirles que si de algo he escrito es de amor: amor al padre, amor a los animales, amor a los árboles, amor a los manglares, amor a las comidas, amor a la tranquilidad, amor a los libros, amor al silencio, amor a quienes me ayudaron a buscar a mi perra, amor a las cartas escritas a mano, amor al asombro, amor a Annie Ernoux, amor a las bibliotecas, amor a los ríos, amor a los tenis, amor a la puntualidad, amor a Dante, amor a las señoras y no sigo sólo porque no me alcanza el espacio.

Es verdad que amo muchísimas cosas, además de los hombres, y espero seguir gastando tiempo y líneas escribiendo sobre mis razones para amarlas. Reducir un sentimiento tan amplio al mero romanticismo se me hace de una pobreza infinita. Siempre he pensado que, en primer lugar, uno tiene que amarse a sí mismo como un ser único y completo y porque de esa manera se obtiene la sensibilidad para amar el mundo que nos rodea. Sólo cuando ocurren ambas cosas se está listo para amar a otra persona. Desafortunadamente tenemos la costumbre de saltarnos los dos primeros pasos y después nos preguntamos por qué las relaciones de pareja no nos funcionan..