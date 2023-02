Cuando pensamos en el activo más importante de la ciudad, pensamos en la primera infancia como esa promesa de un mejor mañana que debemos construir hoy. Durante esta administración, quienes estamos preocupados por construir las condiciones para la primera infancia, hemos usado nuestros espacios para hacer seguimiento a los programas que apuntan a esta población con el único objetivo de reconocer lo que se hace bien, evidenciar las fallas y reclamar medidas para superarlas.

Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad que se preocupaba por sus niños y niñas. Sabemos que invertir en la primera infancia es construir el tejido social que necesitamos para afrontar los retos de las generaciones por venir.

La mayor apuesta institucional en favor de los niños y niñas de Medellín se consolidó en Buen Comienzo. Un programa social exitoso que refleja el trabajo de organizaciones expertas de la sociedad civil, de las Universidades, del sector privado y, por supuesto, del capital humano que la hace realidad en los territorios.

Este programa ha ayudado a reducir las brechas sociales y económicas, es un ejemplo de justicia social. Las cifras del último informe de calidad de vida (MCV, 2021) menciona que el 59,5% de la población de primera infancia en Medellín vive en las comunas con los mayores niveles de pobreza multidimensional; por ejemplo, Santa Cruz y Popular. Y, además, las comunas con más participación en el programa fueron, a su vez, las que registraron menores incrementos en la pobreza para la primera infancia, como Manrique, Aranjuez, Popular y Santa Cruz.

No deberíamos poner en duda que Buen Comienzo tendrá, siempre, oportunidades de mejora. Sin embargo, lo que viene pasando en esta administración es la consecuencia de un complejo de Adán que ha relegado la importancia de lo estratégico.

A pesar de la evidencia sobre los significativos avances de este programa, la actual Administración ha pretendido introducir cambios que afectan las bases del modelo de atención que se construyó pensando en los niños y las niñas de la ciudad.

La actual administración ha introducido cambios en los lineamientos técnicos, ha precarizado las condiciones de contratación de las agentes educativas, ha separado a profesionales en nutrición, artes y apoyo psicosocial de los centros y hogares infantiles. Todo esto impacta los indicadores de atención y se suma a los retrasos en las fechas de inicio de la atención de algunas modalidades.

En este contexto, la Fiscalía General de la Nación viene anunciando investigaciones y hasta una eventual imputación de cargos por los procesos de contratación que múltiples actores cuestionamos por terminar beneficiando a organizaciones con dudosas relaciones, reputación e intereses.

En épocas desafiantes como la actual, necesitamos abrir una gran conversación con todos los actores involucrados y quienes han hecho posible a Buen Comienzo. Necesitamos concentrarnos en el desarrollo de los menores y hacer los ajustes necesarios pensando en ellos, no en las mezquindades políticas del gobernante de turno. No sirve de nada tener el mayor presupuesto de la historia si no se es coherente con la filosofía del programa: el desarrollo integral de los niños y niñas de Medellín. .