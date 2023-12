Por Aldo Cívco - @acivico

Mientras posamos nuestras miradas en el horizonte del nuevo año, deseo proponer una práctica tan sencilla como poderosa. Solemos hacer buenos propósitos que frecuentemente no cumplimos. Nos planteamos cambios significativos, pero a menudo permanecemos prisioneros de los mismos patrones habituales. Por eso les sugiero algo distinto: ¿qué tal si, en lugar de hacer buenos propósitos, nos enfocamos en elegir los valores y los principios que orienten nuestra vida?

Tener principios es fundamental. Ray Dalio, el fundador de uno de los fondos de cobertura más importantes del mundo, escribe que los principios “son verdades fundamentales que constituyen los cimientos de la conducta con la que sacar partido a la vida”. De hecho, elegir principios orienta nuestras decisiones y comportamientos, sobre todo, en momentos de dificultad, duda o desconcierto. Los principios son como un faro que orienta la navegación de nuestra vida. Al adoptar principios dejamos de improvisar y nos convertimos en los autores de nuestra propia vida.

Me permito entonces proponer un principio que no solo mejora nuestra vida personal, sino también la de nuestras sociedades. Es un principio sencillo, pero su práctica es desafiante: decir y actuar siempre con verdad, o, por lo menos, no mentir. Cuando tomé la decisión de vivir con franqueza, fue porque me volví consciente de las excusas y manipulaciones lingüísticas, así como de los juegos mentales que utilizaba por miedo al juicio, al rechazo, a perder oportunidades. Utilizaba excusas para evitar conflictos, mantener las apariencias o complacer a alguien. Me di cuenta de cuántas veces me traicioné a mí mismo y de cómo estaba debilitando mi carácter, convirtiéndome en un ser inauténtico y complaciente.

Pero mentir también debilita a una sociedad entera; facilita la corrupción, la proliferación de ideologías cegadoras y el narcisismo mesiánico de quienes imponen su visión del mundo a los demás. Pensemos, por ejemplo, en los últimos cuatro años oscuros que vivió Medellín. Más allá de las acciones de un cuerpo político que operó en la ciudad como un cáncer, ¿lo que vivimos no se debió también a que muchos se quedaron quietos, negándose a hablar con verdad?

¿No eligieron muchos privilegiar sus intereses particulares en lugar de sacrificarse por el interés general? ¿No se utilizaron excusas y mentiras refinadas para eludir la verdad y vivir acomodados? Como escribe Jordan Peterson, autor de 12 reglas para vivir, las mentiras abren el camino a los totalitarismos.

Por ende, hace un tiempo decidí vivir diciendo la verdad o, por lo menos, no mentir. No fue un cambio fácil, especialmente para alguien como yo, con una personalidad inclinada hacia la amabilidad, la compasión y la cooperación. A veces, me costó lágrimas. También me costó amigos y trabajos. Y me sigue costando. Pero, al decir la verdad, me encontré a mí mismo. “Si no te revelas a los demás, no te puedes revelar a ti mismo”, escribe Peterson. ¿Qué tal, entonces, si para el nuevo año elegimos la verdad como principio fundacional? ¿Qué tal si nos comprometemos a decir siempre la verdad? Al retomar esta columna, mi compromiso es escribir con la verdad, incluso cuando sea incómoda o pueda parecer inoportuna.

¡Feliz año nuevo!