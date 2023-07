Por David Yanovich - opinion@elcolombiano.com.co

Hay una estadística asombrosa en relación con el debate del cambio climático: alrededor del 60% de la población de los países desarrollados creen que el clima podría significar el fin de la humanidad. Algo muy similar a lo que el presidente Petro ha clamado en varios discursos. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica seria de que esto sea así.

Lo cierto es que la mitigación del cambio climático requiere un debate sobre sus efectos en el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Ambos objetivos son contrarios: o mitigamos el cambio climático o nos vamos por la vía del desarrollo y la reducción de la pobreza en una senda mas rápida. En otras palabras, la mitigación del cambio climático requiere mas pobreza hoy por tener un mañana mas limpio. La pobreza y la falta de desarrollo, de lejos, matan más gente que el cambio climático. Entonces no es un debate menor.

Para lograr un impacto importante en el calentamiento global se requiere el concurso de los países emergentes, particularmente China, India y Rusia, tres de los cuatro emisores mas grandes del planeta (el otro es Estados Unidos). Pero la dicotomía a la que se enfrentan estas y otras naciones es que las consecuencias que hoy se viven en relación con el calentamiento global son causadas fundamentalmente por los países ya desarrollados, en particular Estados Unidos y los que hacen parte de Europa occidental. El actual stock de CO2 en la atmósfera es consecuencia del desarrollo de estas regiones del planeta.

Si los países en vías de desarrollo tienen que dejar a un lado la senda de la reducción de pobreza y el aumento de bienestar por mitigar un problema global, la gran pregunta es: ¿esto se justifica?

En Colombia, la respuesta que algunas voces le dan a esa pregunta es que ni siquiera creen en el trade off entre desarrollo y mitigación del cambio climático. Según ellos, es posible reducir pobreza y desarrollarse, por un lado, y por el otro llegar a un futuro de cero emisiones. Desafortunadamente esto no es así. Un peso invertido en mitigar el cambio climático hoy, por un futuro más limpio, es un peso que se deja de invertir en educación, salud, nutrición o vivienda para los más pobres. Peso que sin duda salva vidas y genera más bienestar que un peso invertido en energía solar o eólica.

Adicionalmente en Colombia, donde la reducción de emisiones de CO2 no solamente es muy costosa sino que poco aporta a la reducción global - las emisiones en Colombia representan menos del 0.8% del total global - la respuesta es clara: no se justifica. A menos que estas inversiones las pague alguien más.

Ahora, esto no quiere decir ni mucho menos que no nos preocupemos por el impacto del cambio climático. Es un fenómeno que es problemático y que el planeta tiene que enfrentar. Pero esto se debe hacer primero en los países que realmente tienen impacto en las emisiones, y a través de inversiones que realmente tengan los efectos deseados. Estas inversiones, hoy en día, probablemente van más por el lado de la adaptación que de la mitigación. La humanidad realmente no cuenta con una tecnología confiable que permita llegar a cero emisiones. Por eso, hay que seguir investigando e innovando en tecnologías que permitan mitigar los efectos del cambio climático de manera económicamente viable, y que además generen desarrollo, bienestar y reducción de la pobreza hoy.