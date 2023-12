Por Amalia Londoño Duque - amalulduque@gmail.com

Cuando usábamos Messenger para comunicarnos y alguien entraba en línea, salía un letrero que avisaba diciendo: fulanito está online.

Cuando era alguien que me gustaba, solamente ese anuncio me ponía nerviosa como si la conversación fuera ya a empezar solo porque me anunciaron que el otro estaba ahí, conectado.

Lo digital nos ha acercado distinto.

Sentimos que alguien está cerca si nos da un like de manera frecuente o, si hace rato no vemos a alguien y esta persona no postea, nos desconectamos con facilidad.

Según Hootsuite y We are social, dos empresas que suelen publicar informes anuales sobre el uso de internet y redes sociales en todo el mundo, en Colombia los usuarios de internet pasan un promedio de 9 horas y 33 minutos en línea por día. Casi la mitad del día estamos conectados a un Whatsapp que va acumulando saludos no vistos, preguntas no resueltas, números raros que ignoramos, contactos que bloqueamos. Casi la mitad del día estamos en scrolling o leyendo artículos (entre uno o tres párrafos si es en la pantalla del celular) o revisando las aplicaciones que nos dicen qué tan rápido corrimos o cuántas calorías quemamos en el último ejercicio.

Apreciábamos más y el tiempo pasaba distinto.

Apenas últimamente, en conversaciones con amigos más jóvenes, he podido notar lo distinto que se comprende el mundo para quienes son nativos digitales. El lenguaje, el acercamiento al otro, los tipos de relaciones y los tipos de soledades que ha traído el mundo digital, nos diferencian de otras generaciones.

Lo que podría unirnos tal vez, es aprovechar los tiempos de ritos como diciembre, para encontrarnos de otra manera y para eso los libros siempre serán el mejor refugio.

Hace un par de semanas estuve buscando un libro de Stefan Zweig para un club de lectura en el que lo estamos leyendo.

En ambas me dijeron que estaba agotado, ¡Gran noticia!

Voy a él porque en Encuentros con libros, el ultimo libro suyo que leí, decía que “cualquier articulo, por valioso que sea, se trata con desdén cuando puede conseguirse con facilidad, y solo en los instantes más creativos de nuestra vida, cuando reflexionamos, cuando nos volcamos en la contemplación interior, conseguimos que lo que ha llegado a ser común y corriente vuelva a resultar asombroso”.

Pensé que eso que él relaciona con los libros es lo que debería pasarnos con todo cuando soltamos los aparatos negros que nos “conectan”, ¿con qué filtros vemos la realidad cuando no es a través de una pantalla? ¿Qué tanto nos sorprende observarnos y contemplar nuestra vida?

“Todo ese mundo interior que tejemos, se crea al tiempo con el mundo visible que vivimos.”

La celebración en cada diciembre debería ser esa búsqueda. Un encuentro con nosotros y con el otro sin necesidad de ese black mirror que tenemos siempre en frente y que todavía creemos que genera caos solo en las series de televisión.