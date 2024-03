Por Diego Aristizábal - desdeelcuarto@gmail.com

En tiempos de pantallas planas y gigantes, de proyectores que acaparan media sala, en tiempos de series fabulosas, de noches que se ocupan cada vez menos charlando en familia y más alrededor de los destellos de luz, vale la pena detenerse y fijar la mirada en esa serie real que ocurre en una calle, en un barrio, en una cafetería del Centro. Eso me pasó esta semana, tenía tanto afán, pero tanta hambre a la vez, que elegí saciar la última y que la demás esperara un poquito más. Así fue como quedé con una vista privilegiada en un cafecito precioso del Centro de Medellín: sentado detrás de una gran vitrina que da a una calle medianamente transitada, donde se puede ver lo que pasa afuera, pero es difícil que te vean.

Apenas se desparramó el corazón dibujado en el capuchino por culpa del primer sorbo, pasó una señora con un bebé en brazos, le daba un besito en la frente, le cubría la cabecita, lo abrazaba, se veían tan enamorados y hermosos. En la acera de enfrente, pasó una travesti exuberante, con un pelo largo, mono, que cubría su espalda como si fuera una capa. Un joven que iba hablando por celular, apenas pasó al lado de ella, volteó a mirarla, no dijo nada. Una moto bullosa interrumpió la tranquilidad, un hombre sin camisa y con apenas un zapato miró hacia el cielo mientras le daba un mordisco generoso a un pan y no le importaban los carros, una niña de colegio se mordió una uña y luego la lamió, una parejita se dio un beso caminado, de ladito. Las personas que alcanzaba a mirar, una tras otra, me generaban una enorme curiosidad. Sentí, como dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, en La tía Julia y el escribidor, que todo el mundo, sin excepción, podía ser tema de cuento.

Esa noche, al acostarme, segundos antes de ser abrazado por los sueños, por esa inconsciencia deliciosa, agradecí tener ojos, tener tiempo, me prometí, una vez más, que mientras siguiera vivo y consciente de esta oportunidad mágica que es la vida, seguiría sintiendo con más intensidad, seguiría sumando imágenes, gente anónima y querida. Todos los días tenemos una dicha al frente que nos puede sorprender, que es injusto vivir sin ver y sentir, sin querernos, sin querer esta existencia breve. En cada uno de nosotros hay un mundo complejo, hay un mundo fantástico, ¿cómo es que en medio de tantos millones de habitantes nos encontramos con quienes nos encontramos cada día y es muy fácil ser amables, compasivos, comprender? La amabilidad es un valor que nos hace humanos y empieza cuando nos percatamos del otro, cuando nos detenemos para permitirnos los encuentros fortuitos, así no siempre se crucen las palabras..