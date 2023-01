Como el costo de vida se ha disparado más que fusil de guerrillero, este fin de año e inicios del venturoso 2023 me quedé en la casa viendo noticias. Por ejemplo, la invasión de no se sabe cuántos brasileños, dicen que partidarios de Jair Bolsonaro, a la sede de instituciones del Estado. La prensa internacional habla de “golpe de Estado”, a pesar de que no hubo participación militar ni uso de fuerza institucional para derrocar al gobierno. Fue más bien una especie de “primera línea” bochinchosa, aunque sin Gustavo Bolívar azuzando las bajas pasiones.

El presidente Gustavo Petro se fue para Chile y allí, fascinado con el diapasón de su propio discurso, estremecido al sentirse reencarnación de Salvador Allende, pronunció una supuesta lección de democracia que, analizada a la luz de su propia trayectoria, se desinfla como globo de piñata.

Olvidó Petro recordarles a los chilenos, y a la Humanidad a la cual se dirigía, que sus partidarios anunciaron en 2022 que si él perdía las elecciones habría un estallido social que no dejaría piedra sobre piedra de esta República sufriente. Su propia hija lo notificó cuatro días antes de la elección final. Los “chicos” de la primera línea pusieron a punto armas, puñaletas y cocteles molotov para hacer realidad ese mandato (“Si no es Petro, no es nadie”). El movimiento de “jóvenes idealistas” fue indultado de forma inconstitucional por el propio beneficiario, y parece que eso no fue “golpe de Estado”.

Y tampoco hizo referencia Petro en Chile a que pocas horas antes de pisar territorio nerudiano, había estado en Caracas rindiendo, por segunda vez en su mandato, pleitesía al más feroz y sanguinario dictador de Suramérica. Ni mencionó Perú, a cuyo presidente golpista defiende con ardor guerrero, pues solo hay golpes cuando son de derecha.