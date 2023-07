Por Jorge Alejandro Mejía V. - opinion@elcolombiano.com.co

El presidente de todos los colombianos (y también de las colombianas) ha dicho recientemente refiriéndose a las marchas públicas de los últimos días:

“Salió una clase media alta arribista, a decir: fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”.

Si lo dicho por el presidente es cierto, me quedan entonces unas cuantas preguntas.

¿Cómo es que el esclavista no sacó a sus “esclavos” a la marcha? o ¿es que acaso aquí lo que hay es sólo el interés de descalificar a un grupo significativo de personas que no le aclaman cuanto dice?

¿Qué tan cercana a la esclavitud es la relación del contratista del Estado con el autorizador del gasto, que puede terminarle fácilmente su contrato o no renovárselo, que le da poder para “invitarlo” a las marchas y ventanazos del presidente?

Efectivamente la esclavitud la abolió en 1851 José Hilario López y la primera liberación grande de esclavos la hizo voluntariamente la antioqueña Javiera Londoño en 1767, de tal manera que, por las fechas es muy difícil que los últimos propietarios de esclavos sean abuelos de persona alguna viva en Colombia. Así que me surge otra pregunta: ¿aún existen delitos de sangre? Porque de ser así ¿los hijos de quien fue guerrillero son guerrilleros?, yo creo que no.

¿Cuándo será que, a cambio del discurso de odio innecesario tanto de gobierno como de algunos de la oposición, se generan verdaderos espacios de concertación y construcción de acuerdos nacionales, en donde además de oír se escuche, se debata con argumentos sin amenazas y posiciones mesiánicas, sin invalidar al otro porque piensa distinto, para que así Colombia sí sea una potencia de la vida?