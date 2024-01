Por David E. Santos Gómez - davidsantos82@hotmail.com

El 2024 será determinante para la política americana de la siguiente década. La cita con las urnas de más de media docena de países marcará al rumbo interno de cada nación y la política multilateral del hemisferio. Sin embargo, de todo el bloque de elecciones, son sin duda las de México, Estados Unidos y Venezuela, las que concentran buena parte del interés diplomático y su influencia será palpable en el resto del continente.

México decidirá en junio a quién le entrega la herencia de Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez dos mujeres son las favoritas. De un lado Claudia Sheinbaum, cercana a Amlo, y del otro Xóchitl Gálvez, opositora y toda una fuerza renovadora que tomó por sorpresa al establecimiento mexicano y tiene impresionado al oficialismo tras el sexenio del presidente de izquierda. Aún con el repunte del conservatismo, Sheinbaum parece con margen suficiente para imponerse como la nueva presidenta mexicana.

En Estados Unidos el liderato de las encuestas lo lleva el ex presidente Donald Trump. A pesar de las causas judiciales pendientes -o quizá por ellas mismas- su popularidad no hace más que aumentar ante un débil Joe Biden que no encuentra la manera de conectar con una sociedad dividida. Noviembre se ve como una fecha demasiado lejana y mientras se llega a ella cualquier cosa puede ocurrir. En el intermedio la reelección del demócrata tambalea y el partido republicano cierra sus filas para apoyar al magnate, así que pareciera que solo una decisión legal contra Trump frenaría su segunda oportunidad en la Casa Blanca. El estado de Colorado primero -y luego Maine- se pusieron firmes con dictámenes que impiden que el republicano se presente a las elecciones, pero será en últimas la Corte Suprema la que tome una determinación sobre el futuro de la candidatura. Considerando la mayoría conservadora del tribunal es poco probable que falle en contra del ex presidente.

Por último, tenemos el laberinto indescifrable de Venezuela. Sin fecha clara para las elecciones que determinarán el futuro del país vecino tras 25 años de chavismo, la oposición está medianamente cohesionada en la figura de María Corina Machado. La política de derecha, sin embargo, enfrenta una inhabilitación para ocupar cargos públicos impuesta por el mismo entramado chavista que la ve como una verdadera amenaza que podría poner fin al cuarto de siglo socialista y la incógnita más grande es si finalmente su cara aparecerá en la tarjeta electoral. Todo depende, en este punto, de las negociaciones entre las partes y de la forma en la cual Nicolás Maduro y su séquito entiendan que es la mejor manera de salir de Miraflores. Una es seguir atrincherados, como lo han hecho hasta ahora, con éxito para ellos y para desgracia de su pueblo. La otra es un acuerdo entre las partes que permita una transición democrática que acabe con la horrible noche venezolana que lo arrasó todo.