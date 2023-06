Por Andrés Restrepo Gil - opinion@elcolombiano.com.co

Marcela y Laura asisten al primer curso de educación para adultos. Desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, ambas acuden cada sábado a recibir las lecciones de matemáticas, lenguaje y biología. Marcela es la madre y Laura es la hija. A esta clase también asisten Manuel, su abuela y quince estudiantes más que, con la intención de hacerle frente a un atraso que acumula años, llegan para recibir casi diez horas de clase. Si bien las razones por las cuales nunca entraron a una escuela o interrumpieron el proceso formativo varían, la tragedia en últimas es idéntica: ninguno ha terminado la escuela.

Aun así, la obligación de hacerle frente a esta realidad no es lo único que comparten. Ser testigo de todo cuanto allí ocurría en el marco de un ejercicio etnográfico en una de las escuelas de Medellín, para una investigación entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica de Berna, me permitió ver un poco más allá de la exclusión de la que todos en ese entorno son víctimas. De ahí que la imagen de Laura enseñándole a su madre a sumar me hubiese resultado esclarecedora. Si algo recuerdo de aquellas jornadas de observación es la apertura que tenían los estudiantes para apoyarse entre sí, a tal punto que la figura de la maestra, como encarnación del saber, se difuminaba hermosamente en los pequeños gestos de sus alumnos al asistirse en la resolución de este o aquel problema. Insisto: si algo se me viene a la memoria al pensar en aquellos estudiantes es el afán por redimir, en un trabajo armónico y común, la desventura que deviene de no culminar la formación y de haberse quedado afuera de la escuela.