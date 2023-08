Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

Llevaba un año trabajando con Fernando, uno de mis más queridos jefes. En una conversación sobre el triste cierre de una empresa aproveché para preguntarle: “Fer, si te hubiera dicho en el proceso de selección que cuando salí de la universidad me quebré en un par de emprendimientos, ¿igual me habrías elegido?” Honesto y directo, respondió sonriendo con algo de complicidad: “Hombre, sinceramente no sé, ¿te quebraste...?”. En Antioquia respondemos negativamente ante el fracaso, nos genera miedo e incluso aversión. Nuestra cultura desprecia a los desfavorecidos por la fortuna, castigamos el error y confundimos fracasar una vez con ser unos fracasados. ¿Conversamos de este tema y de cómo sacar las lecciones adecuadas de nuestros estrellones y errores?

La primera reflexión que te propongo es diferenciar entre el fracaso producto de la acción y el que sucede debido a nuestras omisiones. “Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría”, escribió Anatole France. Cuando las cosas salen mal por haber actuado quedamos, normalmente, más tranquilos, hay cierto valor moral porque tuvimos el coraje de arriesgar, de intentarlo.

Pero hay, sobre todo, un gran valor práctico en el fracaso de los audaces: se aprende más del hacer que del huir. En cambio, cuando las cosas se malogran por habernos paralizado de miedo, por no ser capaces de decidir un curso de acción o por simple desinterés, el valor del fracaso es mucho menor: queda la vergüenza sin el saldo pedagógico.

Luego de un resultado adverso es fundamental reflexionar desapasionadamente acerca de lo sucedido. Hace años escuché a unos mexicanos hablar del Instituto del fracaso, una plataforma de emprendedores en la que la gente comparte sus historias sin decorarlas, con humor y sinceridad, con el fin de generar aprendizaje individual y colectivo. Así se va logrando un reconocimiento cultural del fracaso como parte natural de la vida. Nadie puede ser culpado por algo que es normal y que, bien manejado, puede llegar a ser tremendamente útil.

Las fases ideales para levantarnos fortalecidos de una caída son cuatro, según el Instituto. Primero, como en cualquier derrota humana, habrá dolor y desesperanza, el “duelo adecuado”, dice un buen amigo. Segundo, hay una etapa de transición en la que comienzan a aflorar preguntas e ideas, dejamos de dar vueltas como corcho en remolino. Tercero, comenzamos a explorar las opciones para salir del túnel. Finalmente, viene el proceso de extraer y consolidar lo aprendido. Como diría Juan Felipe Gaviria, es conveniente que haya más lecciones que lesiones.

Quizás si hace 25 años mis socios y yo no hubiéramos ocultado con algo de vergüenza nuestro fracaso en el fondo de nuestras hojas de vida, habríamos aprovechado mucho mejor la adversidad. Nos tomó un buen rato poder conversar con humor del tema, solo el tiempo nos enseñó que eso que parece desastroso cuando pasa termina siendo pequeño con los años. Sin embargo, cuando hubo fuerzas para hablarlo, las mejores lecciones se habían borrado de la memoria, perdimos una oportunidad de aprender, de pivotear, de encontrar un camino a partir y no en contra de esa situación desafortunada. Por eso, amigo mío, te invito a que hablemos del fracaso fecundo y lo abracemos sin pena ni temor. Conversemos de ganadores que han aprendido a fracasar porque comprendieron lo que tan bien explica la empresaria Arianna Hufffington: “El fracaso es parte del éxito, no su opuesto”.

*Director de Comfama