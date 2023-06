Por Sofía Gil Sánchez - @sofiagilsanchez

El candidato a la Alcaldía de Medellín por Independientes ha sido descrito como “el mejor soldado” – olvidando que desarrolló dicho rol en medio de la guerra de la administración de Daniel Quintero contra la ciudad –, un “joven que viene de un territorio olvidado” – frase repetida en la última contienda electoral para ganar simpatizantes y luego de votaciones reemplazar su origen humilde por un recorrido como “empresario exitoso” –, un “gran líder nacional – título extraño teniendo en cuenta que hasta hace poco era un completo desconocido –. Además de reconocerlo por “estar ahí” – en una secretaría con un presupuesto aproximado de $96.000 millones, creada por Diana Osorio, su prima y esposa de Daniel Quintero –.

Lo que sí es posible afirmar acerca de Juan Carlos Upegui es que su repertorio está compuesto por propuestas populistas que intentan solucionar problemáticas intensificadas por la administración que defiende, y que su portal para difundirlas es Telemedellín.

Entre sus promesas se encuentra la construcción de 15.000 casas para mejorar el déficit habitacional. Actualmente, uno de cada tres hogares no tiene asegurada una vivienda digna y la cifra de residencias que presentan déficit cualitativo se triplicó en los últimos tres años llegando a 300.000. Upegui olvidó que el principal culpable de la crisis de vivienda que pretende solventar es su líder y la gestión del Isvimed que en 2022 registró pérdidas por casi $2.000 millones y unos cumplimiento deficiente: el indicador “hogares beneficiados con adquisición de vivienda – sector público” muestra un avance de 4%, el logro en “hogares beneficiados con adquisición de vivienda – sector privado” es de 15% y la inversión al “mejoramiento integral de barrios” es de 0%.

Dentro de sus pilares irreales se encuentra la implementación de cinco líneas de Metrocable, el Tren del Río, la extensión del Metro de la 80 y la transición hacia el modelo de la ciudad de los 15 minutos para mejorar la movilidad. Parece que perdió conexión con el Gobierno Nacional y no se enteró que el Plan de Desarrollo incluye esas líneas de Metrocable. Esta no es su única confusión, resulta imposible extender un proyecto que no ha iniciado, como el Metro de la 80, o movilizarse en 15 minutos con los desastres en la malla vial que ha dejado como legado esta administración.

Upegui podría destacarse como un aprendiz de las enseñanzas de Quintero en la formulación de planes de humo sin ejecución clara, como su propuesta de llevar el internet satelital de Elon Musk a los colegios. Resulta necesario conectar las instituciones porque el plan indicativo de la Alcaldía de Medellín muestra un logro acumulado de 0% en el indicador “puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial”.

Parece que el candidato no “estuvo ahí” cuando en el año 2022 la cifra de hambre en Medellín alcanzó su pico más alto en 17 años y ahora afirma, descaradamente, que es necesaria la sensibilidad social y la innovación para garantizar la soberanía alimentaria, ¿la misma sensibilidad con la que jugaron con los paquetes alimentarios de los niños de Buen Comienzo?

Juan Carlos Upegui reconoce el estado deplorable en el que se encuentra la ciudad, pero parece olvidar que fue a causa de sus aliados y familiares. Su único acierto es afirmar que “Medellín no volverá al pasado” tiene toda la razón, porque a partir del 29 de octubre el pasado será Daniel Quintero y, para poder recuperar su futuro, la ciudad no volverá a eso.