Por Simón Pérez - opinion@elcolombiano.com.co

Ha sido un año turbulento, en el que a veces la tempestad impide ver con perspectiva y los nubarrones ocultan la esperanza. Medellín vivió quizá la campaña electoral más agresiva y soez de las últimas décadas, con una alta carga de emociones por parte de la ciudadanía y con un resultado categórico que reflejó la frustración cosechada en el cuatrienio y las provocaciones permanentes de quienes no imaginaron que el poder se esfumara tan rápido.

La mentira pareció tomarse los algoritmos de las redes sociales. El desespero derivó en una extrema simplificación de la realidad, que no puede llevar a nada distinto que a una distorsión cercana al embuste. Se convirtió frecuente el insulto, incluso desde voces que aparentemente representaban la institucionalidad, en escenarios que perdieron toda la confianza y la dignidad que se atribuían a los poderes públicos.

El irrespeto al Concejo de Medellín fue sistemático, especialmente a voces críticas a la administración actual, poniendo trabas al sano ejercicio del equilibrio de poderes y a la autonomía del control político en una democracia. También hubo algunos que quisieron librar la batalla contra el grupo político en el gobierno con las mismas estrategias basadas en el insulto y la provocación, que a la larga era jugar en la misma cancha por lo bajo.

No obstante, las tormentas tienen algo rescatable si logramos mirarlas con perspectiva. Revuelcan, invitan al pensamiento y a la introspección, sin los que sería imposible mejorar en cualquier propósito. En lo personal, pese a no haber logrado un triunfo en mi aspiración este año que termina, agradezco a la vida y a la ciudad la oportunidad de haber servido como concejal durante un poco más de dos años, en la oportunidad más valiosa que he tenido en mis 30 años de existencia. Siempre supe que los cargos son efímeros, que el brillo del poder debe quedar siempre en las instituciones y no en las personas, a las que rápidamente nos borran las elecciones y el tiempo. Una lección valiosa y democrática tiene que ser el desapego a las cumbres, pues la alternancia es un eje estructural de una sociedad democrática y nadie debería quedarse demasiado tiempo en ellas.

Fueron muchas las noches en las que lamenté los errores propios y otras en las que valoré los triunfos del control político que hice con mi equipo. Tanto los primeros como los segundos fueron esenciales en forjar carácter y en asumir las consecuencias de unos y de otros.

Al nuevo gobierno de Medellín le deseo serenidad y sabiduría. La ciudad merece un alcalde concentrado en resolver problemas públicos a partir de la evidencia y sobre todo en sacar a muchas personas de una pobreza que los tiene aguantando hambre. La lección que debe quedar de estos años es que tarde o temprano la ciudad se da cuenta de que un tuitero camorrero, como el exgobernante renunciado, por entretenido que sea y por grandes ambiciones que tenga, no logra camuflar la rabia y el descontento de una ciudadanía que despierta.