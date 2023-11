Por Juliana Restrepo Cadavid - JuntasSomosMasMed@gmail.com

El domingo fuimos a caminar por la ciclovía de la avenida del Poblado hacia Envigado, no en plan deporte, sino en plan descubrimiento. Los niños compraron dos pelotas rebotonas en unas maquinitas en el mercado, nos paramos al frente de un teatro a leer con calma la programación del mes - el domingo entrante hay ballet - y le preguntamos a un guardia a qué horas abría la biblioteca. Como faltaba media hora, hicimos tiempo (¡qué expresión!) comiendo empanadas con tinto y a las diez en punto subimos por una rampa para entrar.

Conocer una biblioteca siempre es un lujo. Ésta, la de Comfama de Otraparte, es petite pero está dotada de gran belleza. No alcancé a recorrerla a profundidad porque las primeras visitas a los lugares siempre son algo erráticas pero subrayo la selección de libros infantiles, el lugar-luz-piso y la gente querida que atiende. Después de lolear un rato, nos inscribimos y nos trajimos tres libros para la casa: uno de adivinanzas, uno de biología y uno de un conejo rosado y Hitler. Al salir, unos músicos franceses estaban preparando un concierto que tenía cara de Fanfarria pero no nos quedamos. Nos devolvimos caminando por otro camino entre árboles y sombra.

A veces los humanos somos torpes para identificar qué nos da bienestar. Qué dentro de la casa: una cierta luz, una cierta ventana abierta, una cierta configuración de la sala. Y qué por fuera de la casa: una cierta cercanía, una cierta sombra, un cierto parque. En mi búsqueda del bienestar he descubierto que me gusta tener bibliotecas y teatros a pocos minutos caminando, que me gusta poder llegar a pie o en bicicleta a los lugares por aceras y carriles de bicicleta bien hechos y que me gusta la sombra de los árboles viejos que alguien decidió no tumbar.

La ciudad de 15 minutos es un concepto urbanístico creado por Carlos Moreno y popularizado por Anne Hidalgo, alcaldesa de París en 2014. Propone que la mayoría de servicios y necesidades de las personas queden a quince minutos en bicicleta o a pie. Y entre esas necesidades lista el trabajo, la educación, el mercado, la salud y el ocio. Obviamente en Medellín y en muchas de las ciudades latinoamericanas no estamos cerca de esa realidad - mis hijos estudian a una hora en bus de mi casa - pero qué gusto me da tener el ocio a quince minutos a pie.