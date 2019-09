Prados de distintas tonalidades de verde cubiertos por un manto de niebla de montaña son la escena predominante en el altiplano norte de Antioquia. Sus 2.300 metros de altura promedio, la presencia de un páramo, y sus más de 145 mil habitantes, hacen de esta una de las zonas pobladas más frías y altas del departamento, pero también, una de las más importantes para la seguridad alimentaria de Colombia.

Por su altitud, el altiplano norte goza de abundantes precipitaciones, lo que favorece la producción de leche. En los siete principales municipios que lo conforman se producen cada día 2,8 millones de litros de leche, el 15 % de toda la producción diaria del país y el 70 % de toda la leche producida en Antioquia por día.

El sector lechero en Colombia representa el 0,83 % del PIB nacional y el 9,1 % del PIB agropecuario, de acuerdo con Minagricultura. Genera más de 730 mil empleos y tiene cerca de 400 mil productores en todo el país. Colombia es autosuficiente en leche, pero a raíz de los acuerdos de libre comercio suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, las importaciones lácteas han debilitado al sector lechero nacional. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2019 entraron al país más de 17 mil toneladas de leche en polvo sin arancel.

Si bien el sector lechero fue protegido por el Gobierno excluyéndolo de cualquier tipo de negociación comercial futura (especialmente con potencias lecheras como Nueva Zelanda o Australia), es cierto que se requiere una política láctea que incremente la productividad del ganado y reduzca el precio al consumidor, pero manteniendo un margen de ganancia para los productores.

No solo la tecnificación y los cruces de ganado son las únicas estrategias para mejorar la productividad, pues también es una alternativa eficaz un adecuado uso del suelo que permita que los pastos suplan las necesidades alimenticias de las vacas y sean apropiados para el piso térmico y condiciones de la tierra, así no se requerirían tantos fertilizantes ni suplementos. Para el caso particular de la Ruta de la Leche, el turismo podría dar nuevas fuentes de ingresos, porque este altiplano tiene un enorme potencial natural (páramo de Santa Inés y Reserva Guanacas) y cultural (arquitectura republicana y turismo religioso). Sin embargo, es necesario que el Gobierno haga mayor acompañamiento a esta zona fundamental para la seguridad alimentaria del país.

