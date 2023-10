Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

A veces siento miedo de llegar a pensar literalmente esto que escribió Franz Kafka en su diario, en 1918: “Odio todo lo que no se relaciona con la literatura, las conversaciones me aburren (aun cuando se relacionan con la literatura), visitar a la gente me aburre, las alegrías y las penas de mis parientes me aburren en el alma. La conversación anula la importancia, la seriedad, la verdad de todo lo que pienso”. ¿Qué me consuela? Que yo no veo la literatura como una forma de aislamiento sino como una manera de participar en los escenarios de la vida, de entenderla. A mí los libros me sirven para descubrir al otro, así sienta que me hacen falta dos eternidades para saber mínimamente qué es eso de la humanidad.

Esta semana volví a leer unas reflexiones que hicieron, hace un par de años, Pierre Lemaitre y John Banville sobre el papel de los libros en el convulso presente. Algunos libros pueden cambiar el mundo, afirmó Pierre Lemaitre, solo algunos, aclara, como El capital o la “Biblia”. Sin embargo, si preguntamos si las novelas han cambiado el mundo, la respuesta es no, no lo han cambiado. Ahora, si la pregunta es si la “ficción” ha cambiado el mundo, “creo que debemos responder sí. La cantidad de historias que nos contamos a nosotros mismos desde que adquirimos el lenguaje contribuye enormemente a forjar y desarrollar nuestra visión del mundo”.

Por su parte, John Banville respondió que toda novela cambia la sensibilidad de su lector, aunque sea de manera infinitesimal, luego renegó del concepto de “género”. “La buena escritura es buena escritura, y la buena escritura se puede encontrar en cualquier forma”, incluso en el manual de instrucciones de un lavavajillas. Esto le quita peso a quienes solo creen en el canon.

Pero lo que más me llamó la atención, o lo que me ayudó a no temerle a lo planteado por Kafka, fue lo que dijo Lemaitre: “La literatura es una gran máquina para descifrar el mundo. Cada novela propone al lector una misión del mundo determinada, es decir, una forma de verlo, abordarlo y comprenderlo. En ese sentido no existe nada más ‘real’ que la ficción. La herramienta de la literatura es la emoción. La emoción (positiva, negativa: empatía, horror, deseo, duda, odio, etc.), que siente un lector mientras lee una ficción le permite ver el mundo desde el ángulo que sugiere el novelista”.

Lo que dejan los libros, para mí, es pura vida, son verdades que se desvanecen entre obra y obra; por eso, cada que termino uno que me gusta, deseo que muchos se acerquen a él para lograr ese diálogo universal que empieza en silencio. La buena literatura es el arte que nos hace ver la vida con otros ojos y nos lleva, incluso, a tomar partido dentro de ella.