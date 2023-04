Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Con la crisis ministerial de la última semana podríamos decir que concluye un primer ciclo del Gobierno Petro. ¿Cómo caracterizar ese primer ciclo? No olvidar que en un régimen presidencial democrático como el nuestro, si bien la Presidencia es la institución que orienta el conjunto del régimen, no se puede desconocer las atribuciones, competencias y legitimidad del Congreso; en democracia una característica son los poderes limitados, no hay poderes absolutos.

Además del normal auge de la victoria electoral presidencial, se intentó construir unas coaliciones con partidos políticos con importante representación en el Congreso –cuando existen escenarios de dispersión de la representación política es necesario llegar a acuerdos con otras fuerzas y bancadas para sacar avante las iniciativas legislativas-, caracterizadas por combinar participación en el Gobierno de altos funcionarios de esos partidos y apoyo de las bancadas a las iniciativas del Gobierno en el Congreso; el problema radica en que no se acordó con equipos técnicos el contenido de esas iniciativas y como dice el adagio que todos conocen pero pocos aceptan cuando los afecta, es que ‘el diablo está en los detalles’ y allí se requiere funcionarios del Gobierno y de los liderazgos partidistas con capacidad de negociar –negociar es ceder para ganar- y honrar los acuerdos. En este período se aprobó una importante y progresiva Reforma Tributaria, la denominada Ley de la ‘Paz Total’ –prórroga de la Ley 418 del Gobierno Samper-, entre otras destacadas iniciativas.

La crisis conllevó la salida de importantes ministros, probablemente el más reconocido nacional e internacionalmente, el de Hacienda, por lo que representaba como persona aterrizada y moderada en la orientación de la política macroeconómica, igualmente la de Agricultura, por su conocimiento del tema y su compromiso con impulsar las políticas en su sector. Pero también debemos destacar el nombramiento de importantes funcionarios: el nuevo ministro de Hacienda, con experiencia, madurez y conocimiento en el sector y que es garantía de continuidad de la gestión; el nombrado ministro del Interior, con una amplia experiencia en el Congreso y quien puede coordinar bien las relaciones con el Legislativo; quien llega al ministerio de Salud, con amplio conocimiento del sector y una importante experiencia política para lograr construir acuerdos y conseguir el trámite para la necesaria reforma del sector; la nueva Ministra de Agricultura, funcionaria con amplio conocimiento del sector y compromiso en adelantar las políticas en favor de los campesinos. A destacar el que se hubiera mantenido en el cargo importantes ministros como el de Comercio Exterior, la de Trabajo, Educación, Vivienda y el director del DNP.

En el nuevo ciclo que inicia parece que se va a intentar recomponer parcialmente la coalición en el Congreso y tratar de hacer acuerdos ‘al menudeo’ con algunos congresistas con el riesgo que esto conlleva de desgaste en el proceso de pequeños acuerdos y de difíciles seguimientos a los mismos; no deberían confundirse las disputas internas que eventualmente existen al interior de algunos partidos, con la necesaria búsqueda de acuerdos, reconociendo la legislación existente sobre partidos políticos y bancadas. Buena suerte para el nuevo equipo de Gobierno.