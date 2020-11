El profe Tiromalo

Tiene los ojos grandes, detrás de unos lentes gruesos de miope, y unos dientes en recreo que a duras penas caben en su boca. Siempre lleva un libro debajo de su brazo y carga un bolso, a manera de carriel, del que salen recortes de periódico con palabras encerradas en círculos rojos y anotaciones al margen en verde o en azul. El resaltador amarillo es indicativo de una frase mal escrita que se tiró en un párrafo completo.

Ingeniero electricista de profesión, tragó polvo de todos los caminos del departamento cuando trabajó en EADE como jefe de zona encargado de la operación y el mantenimiento de redes eléctricas; en EDA, en instalación de centrales telefónicas, y en ISA, en diseño y construcción de redes de transmisión de electricidad. Pero si la ingeniería le movía la billetera, es el idioma el que le mueve el alma y el corazón. Así, sin dejar de lado lo que le aseguraba su sustento, una noche se acostó aliviado y al otro día se levantó siendo corrector gramatical en algunos periódicos.

Se llama Gabriel. Se apellida Escobar Gaviria, y no han sido pocos los momentos incómodos cuando alguien, en cualquier parte, lo asocia con el que sabemos. Es conocido como Sófocles en El Espectador, donde fue sucesor de Argos en la Gazapera; y como Abel Méndez en El Colombiano y en el Diario del Otún, seudónimo con el que firmó su columna Vista de lince.

Y yo, perdonen les chicaneo, me precio de ser su amiga y de pertenecer a un grupo formado por él al que llamamos “Amigos de Tiromalo”, un apodo ganado en la universidad por chistes como “había un tipo que hablaba supremamente rápido y una vez se salió del tema y se mató”.

En esta cofradía tenemos un archivo llamado Clases de Abel Méndez, en el que recopilamos las enseñanzas que, de manera entretenida y con una generosidad ilimitada, nos ha dado sobre el buen escribir y el buen decir del español, siempre con una dosis de humor y de ironía en sus ejemplos ilustrativos. Y a veces también con algo de sofoco (de ahí viene su Sófocles) por aquello que a sus ojos eruditos es de tan simple comprensión y para los demás es un mar de dificultad.

Con más frecuencia de la que quisiera le he servido de inspiración, a veces por errores garrafales y otras por algunos tan elementales que me es difícil determinar si los cometí por ignorancia o por equivocación, pero he agradecido y disfrutado cada explicación sobre el dequeísmo, la dequefobia, la coma del vocativo, apócopes, acrónimos, conjunciones y un listado interminable de temas tratados con este sabio de nuestra gramática que hace ya muchos años emprendió una batalla como protector de nuestra lengua. Además, tiene el cuidado de guardar y compartir más de un centenar de historias de gran contenido que han llenado su vida, otro legado con el que enriquece sus enseñanzas. El profe Tiromalo, sin ostentar ni aparentar, deja huella por donde pasa. Y hoy, que su salud atraviesa por una nube, agradezco a la vida por cruzar mi camino con el suyo.