Por Rupert Stebbings - redaccion@elcolombiano.com.co

He leído con interés el reciente artículo de David Escobar, director de Comfama, titulado Extranjero rima con parcero. Se trata de un tema que resuena en mi mente no sólo porque he vivido en Medellín los últimos dieciocho años, sino además por la urgencia con la que considero debe ser atendido.

Cuando llegué a Colombia en el año 2005, me sentía extranjero en todos los sentidos. Éramos pocos los que veníamos de otros países y contados con los dedos de las manos los que decidíamos quedarnos y comenzar una nueva vida en una ciudad como Medellín. El Poblado, Envigado y Laureles están ahora repletos de visitantes, de nómadas digitales, de turistas fascinados con el clima, la amabilidad de los locales, la comuna 13, Botero, etc. Las noticias de Medellín hacia el resto del mundo, sin duda han cambiado en los últimos 20 años y los beneficios son significativos para quienes organizan conferencias, son dueños de hoteles, bares y restaurantes o tienen propiedades para alquilar.

Sin embargo, este auge del turismo en Medellín, como todo, tiene su reverso.

La llamada “gentrificación” de la ciudad está disparando los precios de los alquileres y obligando a los paisas a vivir no donde quieren, sino donde pueden. Para algunos es el resultado de las fuerzas de un mercado libre, pero eso no significa que no sea necesario buscar alguna solución. La gente es libre de elegir no comer en Provenza porque considera que los precios están ahora “dolarizados” o porque hay demasiados turistas para su gusto, pero la vivienda es una cuestión diferente. No será fácil porque cada vez hay menos espacio en El Valle de Aburra y un déficit en la construcción de vivienda nueva, pero la discusión es necesaria y ahora es el momento.

Vimos aterrizar en Medellín en 2022 a 1,4 millones de extranjeros, por encima de los 1,2 millones presupuestados y muy por encima de 2021. Rionegro registra ahora más llegadas internacionales que Cartagena. A nivel nacional, el turismo internacional aumentó un 114% en 2022, hasta los 4,6 millones.

Con Medellín siendo recomendada por publicaciones como Lonely Planet, The New York Times y World Travel Awards, la escritura está en la pared. Pero al mismo tiempo este turismo, que en mi opinión está todavía en pañales, necesita ser alimentado, algunos dirían protegido, pero sin duda debe ser guiado suavemente en la dirección correcta. El genio ya ha salido de la botella, las cifras del sector seguirán creciendo y la ciudad debe crear un pensamiento articulado.

Hay tantas entidades valiosas que apoyan a quienes visitan Medellín, como la Policía, Migración, Social 123 y Personería, pero a veces parecen trabajar aisladas. Se trata de activos de los que no disfruta ninguna otra ciudad de Colombia ¿Por qué no aprovechamos al máximo sus talentos?

Esos mismos visitantes, ya sean turistas, nómadas digitales o incluso residentes, también tienen la responsabilidad de tratar a Medellín con respeto. Me reuní con el Consejo de Medellín hace muchos años para advertir de los peligros de convertir a la ciudad en el Bangkok de América Latina debido a las peculiaridades de esta urbe, pero hoy los riesgos son los mismos y las acciones mínimas al respecto. Me ha complacido ver que a los que llegan al aeropuerto de Río Negro se les entregan ahora pequeñas notas de orientación a su llegada, pero eso sólo puede ser un primer paso para garantizar que los extranjeros que caminan por las calles de Medellín estén protegidos y sean respetuosos a partes iguales.