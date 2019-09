“Tienen algunos un gracioso modo / de aparentar que se lo saben todo, / pues cuando oyen o ven cualquiera cosa, / por más nueva que sea y primorosa, / muy trivial y muy fácil la suponen, / y a tener que alabarla no se exponen”. “La hormiga y la pulga” de Tomás de Iriarte.

Pocas cosas mejores que aprender de quien sabe lo que tú no y te lo ofrece con alegría y la única aspiración de aprender cuando sea él quien algo ignora. Pero más desagradable es el “sabelotodo” de amplio espectro que cree ser la encarnación de “Wikipedia”.

Todos conocemos dicha especie, pero resumo la brillante descripción hecha por Raúl Baz S.: 1. Es un cretino. 2. Acomplejado. 3. Resentido social. 4. Cree que los demás son idiotas y su misión en la vida es corregir y dar consejos. 5. Siempre tiene una respuesta, aunque deba inventarla. 6. Le gusta ser el centro de atención. 7. Corrige con burlas, jamás con datos ni realidades. 8. No tiene muchos éxitos en su vida personal/profesional, por lo que intenta hacerles creer a los demás que podría ser presidente del país, pero por humilde no ha querido hacerlo. 9. Tiene la solución a TODOS los problemas del mundo, pero este no se beneficia de su capacidad por no pedírselo. 10. Comienza sus frases con: “Deberías” y “Eso no es así”, demostrando que él sí sabe cómo “en verdad es”. 11. Jamás lee. Su cultura/sabiduría es innata. 12. Es envidioso. Tiene lo mejor y cuando a simple vista no es así, justifica que no lo tiene porque “no le gusta o interesa”. 13. Conoce a todo el mundo, pero nadie lo conoce a él. 14. Como consecuencia del punto 13, es adicto a las redes sociales, pues es el medio para saber lo que “sus conocidos” hacen y así sentirse incluido. 15. Sin invitación se involucra en cualquier conversación, corrigiendo, jamás aportando. 16. Siempre tiene una opinión contraria a la de la mayoría, lo cual no tiene nada de malo, pero el “Todólogo” siente que es “cool” ser distinto. 17. Es irrespetuoso. No distingue personas por su edad, méritos, etc., creyendo que todo el mundo es inferior a él. 18. Ha vivido todo. Tiene anécdotas sobre todo. Ha vivido más que Indiana Jones, Forrest Gump y Rambo, juntos. 19. Es meritorio. Ha hecho más cosas que Obama, Mandela, Gandhi y la Madre Teresa. 20. Sabe todo lo ocurrido sobre cualquier acontecimiento histórico como si hubiese viajado en el tiempo. 21. Nada lo impresiona. Sus expectativas son tan altas que los logros más grandes de la humanidad son cualquier cosa para él. 22. Es sentimental. Lo demuestra dando SIEMPRE consejos de amor... Sin ser solicitados o haber tenido jamás una novia. 23. Es galán. Enamora a todas las mujeres con su “sabiduría”... Sin ser solicitada. 24. Es ganador. Las palabras “No puedo” no existen, él usa “No quiero”. 25. Es “humilde”. Tiene el secreto del éxito, pero no quiere usarlo para no hacer sentir mal a TODOS los demás.