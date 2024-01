Por Luis Diego Monsalve - opinion@elcolombiano.com.co

Los resultados de las recientes elecciones en Taiwán impactarán la geopolítica mundial por su efecto en las relaciones entre las dos principales potencias. El quid del asunto se resume en que Estados Unidos, que reconoce a la República Popular China (RPC) busca mantener el statu quo de la isla: en la práctica, el autogobierno de Taiwán. Por su parte, uno de los principios fundamentales de la República Popular China desde la época de Mao Zedong hasta hoy con Xi Jinping es la eventual reunificación, preferiblemente de manera voluntaria, sin descartar el uso de la fuerza si fuera necesario.

Resumiendo brevemente su compleja historia, Taiwán ha sido un territorio invadido por diferentes actores. Antes de la caída del imperio chino, fue invadida por Japón a finales del siglo XIX. Terminando la Segunda Guerra Mundial fue devuelto a la, en su momento, República China encabezada por Chang Kai-Shek y su partido, el Kuomingtang (KMT). Tras la derrota en la guerra civil y la fundación de la RPC en 1949, los miembros del KMT se refugiaron en dicha isla. Desde entonces, la República Popular China se ha reconocido mayoritariamente como el único gobierno legítimo (Colombia lo hace desde 1980), lo que implica acoger el principio de Una Sola China, con la isla como parte integral de ella. Taiwán, por su parte, es reconocida por un pequeño número de países que va disminuyendo cada año.

Las elecciones presidenciales tuvieron tres candidatos: el del KMT, Hou Yu-Ih, quién hoy aboga por una mayor cercanía, manteniendo el statu quo, pero ampliando los canales de comunicación con la RPC. El del Partido Democrático Progresista (PDP), Lai Ching-Te, que también aboga por mantener el statu quo, pero se ha mostrado más pro-independencia. Lai, finalmente ganador, será la continuación del gobierno actual que lleva 8 años, período durante el cual la RPC limitó los canales de comunicación, impuso presiones económicas y amenazó constantemente con maniobras militares. El tercer candidato fue Ko Wen-Je, quien defendió una visión moderada enfocándose más en temas locales.

La victoria presidencial del PDP podría sugerir un rechazo de la población taiwanesa a la presión china. Sin embargo, no alcanzó la mayoría en el poder legislativo, lo que implicará la necesidad de un enfoque más equilibrado. El resultado aumentará las tensiones entre la isla y la RPC. Aunque no se espera una salida militar en el corto plazo, las elecciones mantienen viva esta posibilidad con consecuencias inimaginables. Considerando que Estados Unidos ha manifestado que se involucraría ante cualquier intervención militar, estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Según Bloomberg, una guerra podría generar pérdidas por 10 billones de dólares con impactos económicos en la isla, en China, y por ende en el mundo entero. Además, Taiwán es hoy el principal proveedor de microchips del mundo: cualquier alteración grave en la isla implicaría una escasez inmediata para la fabricación de toda clase de productos electrónicos.

Por el momento el ganador parece haber iniciado con un tono conciliador, abogando por el diálogo e intercambios para reducir el riesgo de conflicto y mantener la estabilidad a ambos lados del estrecho de Taiwán. Por su parte, Biden ha mencionado que no apoya la independencia de Taiwán. Finalmente, la República Popular China reaccionó a través de un portavoz afirmando que el resultado no representa la opinión de toda la isla, que Taiwán es la Taiwán de China, y que esto no cambiará la inevitable tendencia a la reunificación.

Por el bien de la humanidad esperemos que la cuestión de Taiwán no se agrave y que Estados Unidos y China sigan resolviendo desacuerdos, sobre estas y otras cuestiones, de forma pacífica.