Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Suelo pasar largas temporadas en un lugar recóndito y aislado al cual, para efectos de esta columna, llamaré Puerto Arturo*. Normalmente es muy difícil llegar, pero si uno va en temporada de lluvia, no es difícil sino imposible. Esa es una de las razones por las cuales siempre vamos en diciembre. A finales del año nunca llueve. Nunca. Sin embargo, en estas vacaciones cayó un aguacero monumental. Cinco horas ininterrumpidas de lluvia que no caía a gotas sino a chorros dando la sensación de que estaba lloviendo al revés. Como la cabaña no tiene puertas ni ventanas ni paredes al día siguiente amanecimos inundados. Los caminos quedaron tan empantanados que hasta en burro era difícil transitarlos. Yo tenía que caminar seis kilómetros de ida y seis de vuelta por una reserva natural para llegar al pueblo, buscar señal y mandar la columna. También tenía que recoger un postre de coco que había encargado para la cena del 31 de diciembre. La cabaña estaba llena de gente y solo mi novio se animó a acompañarme. Los demás, con toda razón, no querían empantanarse los tenis.

Atravesamos tres caños nadando con una mano alzada para que no se nos mojara el celular. Vimos racimos de osos perezosos dándose atracones de brotes y flores. Las raíces verrugosas de las bongas se asomaban por el suelo como si fueran los dedos de un gigante. Los monos aulladores nos persiguieron parte del trayecto lanzándonos semillas para expulsarnos de su territorio sagrado. Había tucanes, oropéndulos, pericos y carpinteros. Las filas de arrieras llevaban hojas tan grandes como la palma de mi mano. Vimos iguanas, insectos iridiscentes y hormigas naranjadas. Pasamos por una laguna llena de babillas de mirada quieta y hermosa fosforescencia. A nuestro alrededor todo lucía calmo y límpido como si recién hubiera sido inventado. Si uno cerraba los ojos y se concentraba podía escuchar los sonidos del mundo primigenio. He caminado por esa reserva natural mil veces pero en esta oportunidad fue cómo deslizarse a otra dimensión, comulgar con los misteriosos y fecundos espíritus del bosque.

Al final llegamos al pueblo que nos recibió con parlantes más grandes que los ranchos, sonando músicas diferentes en cada uno de ellos. Envié la columna, respondí mensajes, hice un par de llamadas fallidas porque la música sonaba tan duro que no podíamos oírnos. Después de recoger el postre emprendimos el regreso a la cabaña. Durante el trayecto no nos encontramos a absolutamente nadie, caminamos callados valorando los sonidos del bosque, sintiéndonos afortunados por tener tanta exuberancia y belleza para nosotros solos. Al fondo rugía el mar. Si me hubieran preguntando ahí mismo qué era la felicidad habría dicho que la felicidad era eso, nada más.

Cruzando a nado el último caño naufragó el postre, igual lo escurrimos y nos lo comimos el 31. Llegamos cubiertos de lodo, decidiendo si era mejor intentar lavar los tenis o botarlos, parecíamos estatuas recién esculpidas o inacabadas, pero no importaba, acabábamos de experimentar la belleza y la pulsión de la vida en todo su arrebato. Aprendí que hay que recibir el momento presente con los sentidos abiertos, la conciencia plena y las manos vacías, así es como te llenas, no hay otra manera. ¿Los demás? Bien, gracias. Ellos regresaron de vuelta a la ciudad con los tenis muy limpios.

*Nombre ficticio usado para nombrar el mismo lugar en la novela Escrito en la piel del jaguar.