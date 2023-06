Por Catalina Rengifo Botero - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Están empezando a tomar fuerza las campañas para alcaldías y gobernaciones y yo ya estoy cansada de los mensajes de división: “Ellos no hacen, nosotros sí haremos” “Ellos que han estado y no han logrado, nosotros en cambio sí lo lograremos”. En medio de todas estas invitaciones a vernos como una Colombia dividida en dos me preguntó ¿quiénes son ellos y quiénes son nosotros? ¿Acaso no somos todos una unidad llamada Colombia?

Nací en una ciudad que me invitaba a señalar que los problemas radicaban en las acciones que una parte de la población realizaba, una ciudad en donde la culpa era siempre de ellos. Crecí creyendo entonces que las estructuras no funcionaban porque “ellos” no lo permitían, que la cultura se perdía porque “ellos” estaban fracturándola, que la ciudad se desangraba porque “ellos” invitaban a la violencia.

Un día tomé la decisión de transgredir esas fronteras que nos dibujan al crecer y decidí caminar mi ciudad. Empecé a compartir con personas, a entender la “otredad”. Me permití aprender de quienes tenían experiencias diferentes a las mías, conversé, bailé, canté y abrí mi corazón a quienes me encontraba en el camino. En el proceso descubrí maravillas sobre mi ciudad, calles llenas de magia, danzas que nos representaban, bebidas ancestrales, historias de creación, personas encantadoras... pero por más que buscaba en diferentes rincones: nunca los encontré a “ellos”.

Creí encontrarlos varias veces, cuando alguien en una esquina me señalaba otro lado de la ciudad y me decía: “ellos que viven allá, ellos son los culpables” pero cuando llegaba a ese sitio, me indicaban que esos a quienes yo buscaba, los culpables de la fracturación, estaban en otro lado. Todos me señalaban un sitio diferente. Desolada, confundida y contrariada por no poder identificar a quienes fragmentaban mi ciudad, me senté a llorar en una acera, yo que salí a recorrer la ciudad con la intención de poder confrontar a quienes están acabando con ella, no había podido encontrar a ese grupo de “ellos”.

En ese momento recordé las palabras de Kennedy: “No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país”, la respuesta a mi búsqueda era esa. Esos “ellos” que estaba buscando eran un fantasma, un enemigo imaginario, de todos los que, como yo, no habían querido asumir la responsabilidad que teníamos en la fragmentación de la ciudad. En ese momento entendí que el problema no era de “ellos o nosotros” el problema es que en la ecuación no existía un YO.

Regreso a las campañas políticas, a los discursos de señalamiento y me pregunto si lo que persiguen los candidatos no es más que ese enemigo imaginario y desde esta reflexión espero que en algún lugar, en alguna de las ciudades y departamentos de nuestra Colombia exista un líder capaz de formar alianzas, generar discursos que inviten a la unidad y reconstruir un país que esta hastiado de la división.