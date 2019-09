¿Encarecimiento del dólar?

Como es sabido, el presidente Donald Trump desea un dólar más barato. Se queja de la sobrevaloración de la moneda estadounidense. Sin embargo, se preguntan muchos, ¿tiene derecho a acusar a otros países como China de la ´manipulación de sus monedas? Los Estados Unidos también devalúan su moneda emitiendo dólares con largueza para combatir las recesiones y para pagar sus cuantiosas deudas tal como se analizará más adelante.

Trump tiene razón, su dólar sí está sobrevalorado. De acuerdo con la última versión de la hamburguesa ‘Big Mac’ de la revista The Economist, tan solo tres monedas en el mundo están por encima de dólar estadounidense. Pero se debe reconocer que está sobrevaluado no como resultado de las manipulaciones en su país, sino como resultado de la demanda del mundo entero por esta moneda como reserva. Las recientes guerras arancelarias de Trump también causan esta sobrevaloración, pero lo que no se reconoce con frecuencia es que dichas guerras acrecientan la demanda por el dólar como moneda más segura.

Los Estados Unidos emergieron en 1919 y en 1945, después de las dos guerras mundiales, como la mayor potencia mundial, industrial, militar y económica. La introducción del euro en 1999 se hizo para competir con el dólar, ambas monedas les sirven a poblaciones muy elevadas; pero como moneda del comercio en el orbe, y en particular como moneda de reserva internacional, el dólar sigue dominando majestuosamente.

Algunos analistas consideran como un síntoma de debilidad de ese dólar que se consideró como el avance ideal para evitar las perturbaciones del sistema monetario internacional, tras el acuerdo de Bretton Woods en 1944, el haber prometido cambiar una onza de oro troy por 35 dólares estadounidenses. Como se recuerda, esta ancla de oro no funcionó cuando Francia le exigió oro a los Estados Unidos a cambio de sus billetes en dólares. Al escribir estas líneas, la onza troy se cotiza hoy en 1.517 dólares. El dólar se ha venido devaluando durante 75 años a la tasa de interés compuesto de 5,15% por año. Y durante los últimos 20 años al interés compuesto del 2,18% por año.

En los años noventa, la tríada de la dominación mundial de los Estados Unidos estaba bien consolidada, poderío militar inigualable, economía en auge e innovadora y emisor indiscutible de la moneda mundial. Sin embargo, desde 2002 la tendencia a largo plazo se ha visto cambiar entre picos y valles. Se ha acelerado la desindustrialización en el país y se ha fomentando la industrialización en China, en especial, y en el sudeste asiático. Estados Unidos ya no es el mayor acreedor que era tras las guerras, sino que se ha convertido en el mayor deudor. Estados Unidos tiene de común con los imperios del pasado, que su aparato militar se ha tornado demasiado complejo y costoso para ser manejado en forma eficiente.

¿Hasta cuándo continuará tal dominación? Cuanto ignoran quienes vaticinan el debilitamiento del dólar es que un país que se endeuda en su propia moneda puede emitirla para pagar sus deudas. El único problema de emitir para pagar deudas radica en el incremento de la inflación.

