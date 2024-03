Por Ernesto Ochoa Moreno - ochoaernesto18@gmail.com

Me gustaría no escribir esta columna y quedarme callado. No por el tema que vaya a tratar, que todavía ignoro, sino porque tengo la sensación de que el silencio es a veces el mejor aporte que se puede hacer a la formación de la opinión pública.

Hablar o escribir en la prensa es un privilegio inmerecido que a algunos se nos otorga. Echar mano de ese privilegio para decir algo que valga la pena y que ayude a los lectores a juzgar las cosas, sería —pienso yo— la esencia y razón de ser de este oficio. No siempre se acierta. Mejor dicho, casi siempre se falla.

Tengo la sensación de que el llamado periodismo de opinión, el columnismo, nunca como hoy está en crisis, se está acabando.

Me parece que cada vez son menos los periodistas egresados de las facultades de Comunicación que escriben columnas de opinión. Y si lo hacen es porque se consideran escritores, no porque se sepan periodistas o quieran ejercer este oficio en sus comentarios o críticas o cualquier cosa que se llame lo que escriben en un periódico o vociferan y murmuran en la radio.

Las páginas de opinión de un periódico, como este, en el que escribo, acaba siendo una fosa común de grandes novelistas, poetas o ensayistas a los que el compromiso semanal de escribir un articulito (pagado o no, mejor si bien pagado, claro) les esterilizó su verdadera vocación de escritores.

Esa idea la leí hace ya muchos años en un libro de don Gregorio Marañón. Si mal no recuerdo se titulaba Ensayos liberales, de ese gran escritor español, biógrafo y ensayista del siglo pasado a quien me temo que hoy casi nadie lee. Decía él que en las páginas de opinión de los periódicos se habían frustrado grandes escritores. Recuerdo que decía que la estructura literaria de una columna le quitaba al escritor el sentido arquitectónico de una novela, la creación y manejo de personajes o sitios y lugares que exigía un escrito largo y continuado. Dicho de otro modo, que el columnista se volvía perezoso.

Sería interesante y valioso hacer hoy un recorrido por las páginas de opinión de nuestros periódicos. Lo que esa sección fue en el pasado y lo que es hoy en día (o lo que dejará de ser en poco tiempo), tal vez muestre al desnudo las virtudes y los pecados de nuestro periodismo. Y de pronto deje al descubierto el embeleco que ha dado origen y sustento a un dogma en el que ya muy pocos creen: que el periodismo libre garantiza la supervivencia de la democracia.

Por eso, repito, hubiera preferido no haber tenido que escribir esta columna. Mientras no se pruebe lo contrario, callarse, el silencio, es un excelente ejercicio periodístico. Tal vez el mejor.