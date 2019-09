¿Es el turno de la Fed?

Hace un año, el Banco Central Europeo (BCE) anunciaba el fin gradual de su política monetaria expansiva, con tasas de interés de política bajas (incluso tasas reales negativas), compras de deuda de gobierno y créditos en condiciones favorables para los bancos privados. Ese propósito no duró mucho y en julio pasado la BCE bajó de nuevo el costo del crédito para sostener a la economía de la zona del euro, afectada por la debilidad de Alemania.

No se trata de un movimiento aislado. En efecto, un artículo reciente del New York Times (As recession concerns mount, dozens of Central Banks are cutting rates) muestra que en 2019 existe una sincronización a la baja de las tasas de intervención de los bancos centrales y en la recompra de deuda pública. El propósito es darle un impulso al crecimiento. Según las cuentas del periódico, más de 30 bancos centrales en todo el mundo adoptaron esas políticas. Claramente unas medidas de protección frente a una desaceleración del crecimiento mundial.

Falta un elemento en esta ecuación, como dicen ahora, y es si la FED en su reunión de la semana entrante mantiene o reduce su tasa de política. Hasta ahora, Powell, el presidente de la FED, había considerado que la debilidad de la economía mundial, la guerra comercial y Brexit sin acuerdo, le permitían justificar la postura de la política monetaria. Pero ahora han aparecido en escena nuevos elementos, que hacen aún más difícil la decisión sobre la tasa, pues la situación cambió en los últimos meses, como plantea la analista Riches-Flores.

La amenaza de guerra comercial, tal vez la mayor preocupación de la Fed, ha perdido en intensidad recientemente. Los daños económicos por las medidas tarifarias le trajeron un costo político a Trump y con eso se ha abierto paso la opción de lograr un buen acuerdo entre Estados Unidos y China en el próximo mes de octubre.

De otro lado, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo también ha disminuido. En el Reino Unido la correlación de fuerzas políticas derrotó de forma contundente las propuestas del nuevo primer ministro Jonhson y lo llevaron a buscar un nuevo acuerdo con la Unión Europea. También se han tenido noticias de negociaciones sobre el tema irlandés, uno de los temas más álgidos del Brexit. Así mismo, la inversión de la curva de rendimientos, que tanto alarmó a las analistas porque presagiaba una recesión, está retornando a su pendiente habitual. Las bolsas están creciendo desde hace dos semanas y se siente un cambio en la percepción de cómo van las cosas.

Por último, queda la evolución de la inflación subyacente o básica, que es la que puede controlar un banco central porque deja por fuera los volátiles precios de la energía y los alimentos. Con 2,4 %, es una inflación relativamente alta para Estados Unidos. Una mala noticia que hace difícil que los responsables de mover la tasa justifiquen una reducción. Pagar por ver.