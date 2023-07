Por Hilda Mar Rodríguez Gómez y Andrés Restrepo Gil - opinion@elcolombiano.com.co

“Mi obligación es enseñar derechos humanos” señala una maestra de una escuela ubicada en el umbral de montañas que separan a dos departamentos: Antioquia y Chocó. “Así que hoy vamos a leer la Constitución” les propuso alguna vez a sus estudiantes en la clase de sociales. Según la misma profesora, la lectura de la Carta Magna devino en una revelación de verdades que para sus estudiantes eran desconocidas: “Aquí dice que nadie puede agredirnos, abusarnos... ¿Eso es un derecho?” le pregunta una estudiante. Impresionada por la ingenuidad de la pregunta, la profesora responde: “Claro que es un derecho.” Impactada, la maestra narra a sus compañeros lo ocurrido en la clase. Ellos, que han aprendido los códigos del recelo y el cuidado en una zona de conflicto armado, le recuerdan los peligros que existen al enseñar ciertos contenidos.

La escena preocupa por varias razones. En primer lugar, porque deja entrever que muchos de nuestros niños, algunos de los cuales llegan a la escuela, están condenados a ver los maltratos y los abusos de los que son víctimas como parte natural de su vida. Para ellos, el sufrimiento que padecen no es la fragmentación de una ley. De ahí, la sorpresa que les provoca saber que tienen derecho a no ser maltratados. En segundo lugar, se hace evidente el interés que existe de abogar por una tiranía de la ignorancia: en los territorios en los que gobierna la ley de la violencia, resulta útil sepultar los derechos bajo la tierra del silencio y el terror. “¿Cómo hago para no enseñar lo que es mi obligación enseñar?” se pregunta la maestra. Este es un dilema irresoluble provocado por las lógicas de la guerra: los derechos son el privilegio prohibido que algunos no pueden conocer y otros no pueden enseñar.