Están doblando por ti

Cuando a diario leo, y oigo, y veo las noticias de asesinatos en las calles de nuestras ciudades durante las marchas y los enfrentamientos, no puedo menos de traer a mi mente el texto del poeta inglés John Donne (1571-1631), que sirve de epígrafe a la famosa novela de Ernest Hemingway. “Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra... La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque yo estoy ligado a la humanidad y, por consiguiente, no...