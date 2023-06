Por Sofía Gil Sánchez - @sofiagilsanchez

Luego de padecer un Gobernador de Antioquia ausente en medio de una alcaldía que destrozaba el corazón del departamento, se había formado una alianza entre Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón y Mauricio Tobón que pretendía salvarnos del candidato que no se sabe el himno antioqueño, del candidato que compró su título universitario y del candidato que es un secreto a voces y forjó su fortuna a partir de cuotas políticas.

El bloque encaminado a escoger un candidato único y fortalecer sus posibilidades de ganar la contienda electoral, se derrumbó a causa de egos, respaldos políticos que no se visualizaban inicialmente en el mapa y beneficios personales – que esperemos no terminen beneficiando más a la izquierda y al Pacto Histórico –.

Juan Diego Gómez y Andrés Julián Rendón no pudieron unirse a la moda de ser candidatos independientes y alternativos. El primero consiguió recientemente el aval del Partido Conservador y, el segundo, retornó al partido que en un principio no le parecía viable: el Centro Democrático. A Eugenio Prieto no le quedó otra opción que invocar amigos imaginarios, llenando sus vallas no de propuestas, sino de halagos. Y, al cercano al exgobernador Luis Pérez, Mauricio Tobón, le quedará grande su idea de Antioquia Federal pues como independiente no podría ni siquiera subir en las encuestas.

Los cuatro candidatos poseían grandes habilidades individuales para aportar a un convenio colectivo que se convirtiera en una barrera contra una ideología que debilitó a Medellín y que causa estragos diarios en Colombia. La avaricia de aparecer en el tarjetón le ganó a la necesidad de evitar que los más de 940.000 votos que obtuvo Gustavo Petro en Antioquia se endosen a Julián Bedoya, Esteban Restrepo o Luis Pérez – candidatos que seguramente sí se unirán en caso de que su conexión en común, que ya cuenta con experiencia en llegar al poder con discursos falsos de humildad y alianzas turbias, se los pida –.

Ojalá su cobardía no fragmente el departamento, costándole su autonomía y permitiendo la entrada de la izquierda, el nepotismo, el terror administrativo, los contratos irregulares y la politiquería, características propias de los aliados de sus contrincantes.

De nada sirvió el ejercicio de control político en Medellín, las denuncias de corrupción en la Administración Distrital, la investigación de contratos y el trabajo de veeduría a las entidades adscritas al conglomerado público si el 29 de octubre se elige el mismo modelo para Antioquia.

Razón tuvo el exsecretario de gobierno de Daniel Quintero y ahora candidato a la gobernación, Esteban Restrepo, al no saberse el himno del departamento. El nuevo aparentemente será: “¡oh izquierda, que perfumas las montañas de mi tierra!”.