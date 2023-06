Por Jorge Patricio Vial Larraundi - opinion@elcolombiano.com.co

El próximo mes de septiembre, el día 11, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, y de la muerte del presidente socialista Salvador Allende. Junto con el Ché Guevara, Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez, Allende es icono sagrado del santoral de la izquierda y la extrema izquierda internacional. Y, al igual que ellos, el paso del tiempo ha servido para que sus adeptos refuercen su idolatría, pero también para que historiadores más equilibrados saquen a la luz sus profundas sombras y los aspectos más oscuros de unas obras de gobierno que, aun en vida, eran tremendamente controvertidas.

Allende, en un gesto de coraje y dignidad personal, prefirió acabar con su vida antes que dejarse derrocar por su entonces comandante del Ejército, general Augusto Pinochet, quien días antes le había jurado lealtad. Minutos antes de volarse la cabeza con un fusil, pronunció un discurso de emocionada lírica revolucionaria que todavía hoy es materia de exégesis en algunas universidades públicas del continente, y objeto de imitación –no muy afortunada– de pupilos que, como Petro, no cejan en su empeño de encontrar la fibra oratoria que haga llorar a su pueblo. Gracias a su inmolación, Allende Gossens borró todo lo malo que de él se decía en Chile y aseguró su ascensión a la galería de los próceres. Animo a los lectores a buscar en la red el texto del Acuerdo de la Cámara de Diputados de la República de Chile, del 22 de agosto de 1973, aprobado tres semanas antes del golpe militar, en el que se denunciaba “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” por parte del gobierno de Allende. Es un repaso riguroso de lo que estaban haciendo con un país cuyo avance democrático ya había sido quebrantado. No sobra aclarar que recordar esto no significa adherir ni apoyar el régimen militar que vino después. Es solo intentar ser fiel a los hechos históricos.