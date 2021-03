Hereje de cabecera

Pareciera que en Semana Santa se rebullen en el alma los fantasmas. Ángeles y demonios. Santos de devoción y herejes de cabecera. Como Giordano Bruno, que me acecha desde que en un otoño romano me dio por ir a rezarle en Campo dei Fiori, donde lo quemó la Inquisición. Amo a Giordano Bruno por hereje. No la herejía como contumacia o insulsa rebeldía, sino como fidelidad a las ideas y al propio destino.

Giordanus Brunus Nolanus nace en Nola en 1548 y a los 17 años se hace fraile dominico. Desde joven...