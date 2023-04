Por Óscar Domínguez Giraldo - oscardominguezg@outlook.com

A lo que vinimos, vamos:

Una miguita de ternura de escasos 3 años interrumpe a su padre que mira absorto el celular: Papá, ¿qué significa ser hombre? El macho alfa le responde desde el Everest de su prepotencia: pues, hija, ser hombre significa tomar las decisiones en casa; un hombre es el que decide cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen; un hombre es el que manda. Su hija apenas lo deja terminar: papá, cuando sea grande, quiero ser hombre como mamá... (En TikTok).

Del abuelo Pacho: acabo de recibir fuerte regaño de Ame. Le dije “mi sol” y me aclaró que ella no era ningún sol porque no tenía rayitas sino manos.

Teníamos en casa un radio Nordmende. Como siempre me gustaba escuchar la música, quería “sacar” del aparato a los pequeños músicos que cantaban y tocaban, que “vivían” dentro, para conocerlos en persona. De verdad creía que vivían ahí. (Snezana, que en serbio significa Blancanieves).

“Conocí a Borges a los 5 años cuando escuché de la voz de una mujer el poema suyo que decía: ‘Estoy tratando de sobornarte con incertidumbre, con peligro y con mi fracaso’. Desde entonces me conmovieron su soledad y humanidad”. (María Kodama, recientemente fallecida).

Un político toca a la puerta de la casa para solicitar el voto de los mayores. Eliana, de 8 años, mete la cucharada para decirle al candidato: ¿Te puedo dar un consejo? Para que ganes tienes que prometer que todo será gratis.

Algunos abuelos tienen papás; ¡esos si son bien viejitos! La mamá de mi abuelita se puede quitar las encías y los dientes... ¡a la vez!

Definición de cielo: es por donde sale el día (Duván Arnulfo, 8 años, del libro Casa de las Estrellas, del profesor Javier Naranjo).

Amor es cuando tu perrito te chupa la cara aunque lo dejaste solo todo el día. (Estudiante de segundo de primaria).

De mi mamá me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene detrás de su cabeza!. (Otra estudiante de segundo de primaria).

Iba mi nieto Agustín, de 5 años, con la abuela Malala y al encontrar un papel tirado en la calle lo recoge y le dice: “El planeta debe estar feliz conmigo porque recogí esa basura”.

Un matrimonio paisa decidió adoptar una moda gringa: “Lunes con mami”. Cada ocho días, los padres invitan a comer a sus dos hijas por separado. La idea es generar espacios para hablar de asuntos comunes en un ambiente relajado, informal, íntimo. El último lunes, Laurita, de 7 años, agarró a la madre por los cachetes y le chantó un beso en la boca. “Cita de amor tiene que ser con beso”, le dijo. La velada de nuggets con papas fritas resultó todo un éxito. Al padre también le fue de maravilla con su pequeña invitada.