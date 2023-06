Por Óscar Domínguez Giraldo - oscardominguezg@outlook.com

En un programa de la televisión española les pidieron a los niños mencionar tres objetos que usan las abuelas. De inmediato saltó al ruedo una audacia menor de seis años que respondió: La boina, los lentes y la ¡próstata dental!

A Miguelito, su padre le dio un juguete que cumplía deseos. Este fue el pliego de peticiones del chiquitín: quiero pedir que pueda comer dulces, no lavarme los dientes y que la tele no me embobe.

Isaías, de tres años, fue con su padre a ver una camada de gaticos recién nacidos. De regreso a casa, le informa a su mamá que eran dos gaticos y dos gaticas. La madre le pregunta cómo lo supo: Papá los levantó y los miró por debajo. Creo que allí tienen la etiqueta.

Reacción de Valentina, prediabética, ante la muerte de su amiguita Lesly : Abu, en el cielo vive mi amiga Elena y allí hay muchas camas de chocolate, pero son de chocolate sin azúcar...

Miguel, de dos años y medio, le dice a su profesora: Mira a Mauricio molestando a unos niños. La profesora le aclara que él no es Mauricio sino Andrés, su hermano gemelo, que es de otro curso. Miguel mira a uno y al otro y dice: Entonces son dos Mauricios. (Del libro Palabra de niños).

Galimatías para Leonor: “Mi nieta Leonor, de cinco años, es hija de Angélica, mi hija mayor de mi primer matrimonio con Marina, cuyo actual compañero se llama Rodolfo. Leonor le preguntó a su mamá por qué si la abuela Marina tenía por esposo a Rodolfo y yo por esposa a Cristina, ella era hija nuestra. Y que por qué no le podía decir abuela a Cristina, pero a mí sí me puede decir abuelo”.

Alguna vez pasamos con nuestra hijita por un centro comercial donde exhibían pieles de vaca para la venta. De una, July dijo: Papi, mira los vestidos de las vacas.

Laura y Manu están jugando con sus patinetas en la manguita. Laura se ha ensuciado tanto el pantalón que cuando la vi, antes de que yo le dijera algo, me dijo: Mami, tengo que disfrutar la niñez.

A Andrés, de siete años, le regalaron un radio pequeño, pero cuando lo encendieron no funcionó. Esta fue su explicación: como mi mamá todo lo deja tirado, quién sabe cuando vino del almacén dónde lo dejó y se le perdieron las emisoras.

La Corporación Otraparte lamenta la muerte de Pilar (1926•2023), la única hija del maestro Fernando González y Margarita Restrepo y la tercera de cinco hermanos. En palabras de su padre, en su niñez «era la bulla de la casa, la que tenía “paradas” mejores y la que me plantaba: era la única que no me tenía miedo durante mis iras y la única que no seguía la regla de no contradecirme»...